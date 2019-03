von SK

Der Vorsitzende Ralf Fortenbach freue sich, dass viele und gute Kandidaten für die anstehenden Kreistags- und Gemeinderatswahl gefunden werden konnten, heißt es in einer Pressemitteilung der Freien Wähler. Gewählt werden am 26. Mai die Kreis- und Gemeinderäte. Der Wahlvorschlag der Freien Wähler für den Kreistag im Wahlkreis VI lautet wie folgt: Peter Kessler, Heinz Burkart, Patrick Krauss, Werner Metzger, Michael Otto, Lothar Reckziegel und Hermann Wieland.

Alle amtierenden Gemeinderäte haben ihre Zusage für eine neue Kandidatur gegeben, und so können die Freien Wähler Rielasingen-Worblingen folgenden Wahlvorschlag für die Gemeinderatswahl bekanntgeben: Hermann Wieland, Wieland Spur, Lothar Reckziegel, Holger Reutemann, Klaus Rohr, Philipp Fröhlich, Marc Balogh, Michaela Bär, Ralf Fortenbach, Matthias Polkowski, Johannes Kern, Marc Busshart, Ralf Dietsche, Juliane Keller, Petra Mayer, Martin Wutschke, Roland Zimmermann und Markus Bossenmaier.

Viele junge Kandidaten

Fraktionssprecher Hermann Wieland freue sich, heißt es in der Pressemitteilung weiter, dass drei Frauen und viele junge Kandidaten auf der Liste seien. Die Kandidaten stellten sich bei einer Mitgliederversammlung der Öffentlichkeit vor. Berufliche Erfahrung, Familienstand, Hobbies, Vereinsaktivitäten, Vorstandsämter und so weiter wurden genannt. Die bisherigen Gemeinderäte berichteten, dass ihnen diese Aufgabe Freude bereitee und sie sich gerne zum Wohl der Gemeinde einbrächten.

Die Kandidaten werden bei verschiedenen Veranstaltungen in den kommenden Wochen sich den Wählern zeigen. Es wurde viel diskutiert, wie man den Wählern zeigen könne, wie viel Engagement und Kompetenz hinter dieser Liste stecke. Es sei wichtig für die Gemeinde, gute Gemeinderäte zu wählen. Die Wähler können sich auch auf der Homepage der FW Rielasingen-Worblingen informieren. In Baden-Württemberg stellen die Freien Wähler 47 Prozent aller Gemeinderäte und sind mit Abstand stärkste Gruppe in den Gremien – ein Trend zu den Nicht-Parteien. Die Freien Wähler seien unabhängig, pragmatisch und authentisch. Sie seien ziel- und problemorientiert. Landes- und bundespolitische Zwänge seien ihnen fremd. Sie suchten konkrete und sachbezogene Lösungen im Interesse der Bürger. Diese Lösungen müssten sich an ihrer Tauglichkeit und nicht an Parteiprogrammen messen lassen.