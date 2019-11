von SK/PM

Der Handel- und Gewerbeverein und die Ten-Brink-Schule laden zur Lehrstellenbörse in die Hardberghalle in Worblingen ein. Es ist die 14. Auflage der Börse. Die Schule begreift sie als wichtigen Bestandteil der Berufsorieniterung für ihre Schüler.

Am Samstag, 16. November, von 10 bis 12.30 Uhr präsentieren sich in der Halle Ausbildungsbetriebe, und die Jugendlichen haben die Möglichkeit, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Berufswünsche auszuloten und mögliche Ausbildungsengagements zu prüfen. Es bestehe der Wunsch, dass die Eltern ihre Kinder zu dieser Infoveranstaltung begleiten beziehungsweise unterstützen, heißt es in einer Presseankündigung der Organisatoren.

Azubis berichten aus der Praxis

Einige Betriebe werden an der Lehrstellenbörse wieder mit ihren Auszubildenden präsent sein, die praxisnah aus ihrer Lehrzeit berichten können, so die Initatoren weiter. Neben den eigenen Schülern von der Ten-Brink-Schule sind ausdrücklich auch Schüler aus benachbarten Gemeinden und Städten zu dieser Börse eingeladen.

Rielasingen-Worblingen Bei Lehrstellenbörse haben Schüler die Qual der Wahl Das könnte Sie auch interessieren

Örtliche Firmen sowie Unternehmen und Einrichtungen aus der nahen Umgebung werden ihr vielfältiges Leistungsspektrum zeigen und für Informationen zur Verfügung stehen.

2018 waren 31 Betriebe dabei

Im vergangenen Jahr nahmen 31 Betriebe an der Lehrstellenbörse in der Hardberghalle teil. Lehrer und Unternehmen sind große Anhänger des Konzepts, dass Schüler mit fast gleichaltrigen Azubis ins Gespräch kommen können. So könne eine Kommunikation auf Augenhöhe entstehen und die Hemmschwelle für Fragen sinke.