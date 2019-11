von Sandra Bossenmaier

Kleine Wichtel lachen die Besucher an, Etageren aus altem Porzellan sind zu bewundern, leckere Weihnachtsplätzchen und selbst gemachte Marmeladen machen Appetit. Die Auswahl an kreativen und selbst gemachten Artikeln aus den unterschiedlichsten Materialien beim alljährlich stattfindenden Kreativmarkt in der Hardberghalle war fast unerschöpflich.

Etwa 80 Aussteller aus der Gemeinde und aus umliegenden Orten zeigten, welchen interessanten Hobbies und Bastelarbeiten man in seiner Freizeit nachgehen kann. Ein Schwerpunkt des Marktes waren passend zur baldigen Adventszeit Weihnachtsdekorationen.

„Seelenwärmer“ für die kalte Jahreszeit

Vincenzo Venezia aus Singen baut schon jahrelang Holzkrippen. Dieses Mal hatte er zum ersten Mal hübsch anzusehende weihnachtliche Artikel aus Kiefernholz dabei. Solche Holzarbeiten machen ihm Spaß. Sein Verkauf am Kreativmarkt lief gut, er äußerte sich zufrieden mit der Veranstaltung.

„Wenn wir nicht stricken, sammeln wir Kräuter im Wald und auf ungedüngten Wiesen“, erzählte Ausstellerin Marianne Lippke aus Singen. Gemeinsam mit ihrer Tochter Anja Schumacher bot sie selbst gemachte Tees und Strickwaren an.

„Unsere Seelenwärmer, kuschelige Westen, wärmen hervorragend in der kalten Jahreszeit“, erklärte die Tochter und strickte weiter, während sie sich mit einer Kundin unterhielt.

Bastelarbeiten „machen mir Spaß“

Am Stand von Carmen Demattio wurden weihnachtliche Kunstwerke angeboten. Die Materialien hierfür sammelt sie im Wald und trocknet sie, bevor sie diese dann in unterschiedlichen Kombinationen zusammenfügt. Im Lauf der Jahre hat sich ihr Stil verändert und weiterentwickelt, erklärte die Singenerin.

„Meine Bastelarbeiten machen mir Spaß und beruhigen mich“, berichtete sie. Wenn sie dann noch etwas davon verkaufen könne und die neuen Besitzer sich daran erfreuen würden, sei alles bestens.