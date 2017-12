Rielasingen-Worblingen Kratzer im Autolack  Unbekannter hinterlässt 15.000 Euro Schaden

Polizei hofft auf Hinweise nach Sachbeschädigung von sieben Autos in Rielasingen-Worblingen

Rund 15.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Täter, der laut Polizei zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag an insgesamt sieben Autos den Lack zerkratzt hat. Die geparkten Autos befanden sich in der Riedernstraße, Höristraße, Neugasse sowie in der Straße "Hinterhof", wie die Polizei mitteilt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen anzurufen, Tel. (07731) 91 70 36.