von Sandra Bossenmaier

Die Besucher des Benefizkonzertes zu Gunsten der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen werden sich von groovigen Rhythmen und kraftvollen Bläsereinsätzen verzaubern und in eine Zeit zurückversetzen lassen können: Mit dem Konstanzer Lake Side Jazz Orchestra kommt am Samstag, 11. Januar eine interessante Jazzformation in die Talwiesenhalle.

Bekannte Titel aus Swing und Funk

Das Jazzensemble mit Topmusikern aus der Vier-Länder-Region wurde im Jahr 2011 gegründet und entwickelte sich mittlerweile zu einer Institution im Bodenseeraum. Der Schweizer Sänger Enrico Orlandi, der sogenannte Crooner mit der warmen Stimmfarbe, bringt zusammen mit dem Orchestra Klassiker und bekannte Titel aus Swing und Funk auf die Bühne.

„Für unser Benefizkonzert sind wir immer auf der Suche nach etwas Besonderem“, kündigt Silke Graf, erste Vorsitzende des Stiftungsvorstandes an. Wer noch auf der Suche nach einem schönen Weihnachtsgeschenk sei, könne Eintrittskarten mit der Unterstützung eines guten Zwecks verschenken, lautet ihr persönlicher Tipp.

Erträge fließen in soziale Projekte

Wenn die Bürgerstiftung für diese Veranstaltung auch auf die Unterstützung aus der Bevölkerung angewiesen ist, möchte man dieser dafür einen außergewöhnlichen Abend bieten. Veranstaltet wird das Benefizkonzert vom Standortmarketingverein Pro/Riwo mit Unterstützung der Gemeinde Rielasingen-Worblingen. Der Reinertrag der Veranstaltung wird das Stiftungskapital der Bürgerstiftung erhöhen. Mit den Erträgen daraus werden dann in vielfältiger Weise soziale Projekte in der Gemeinde unterstützt.

Das Konzert am Samstag, 11. Januar, beginnt um 20 Uhr, Hallenöffnung ist um 19 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es bei Toto-Lotto Blender, Hauptstraße 13 in Rielasingen, bei Floristik Blumen Haug, Höristraße 21 in Worblingen, und bei der Bäckerei Schlegel in der Arlener Straße 33 in Arlen. Zum Preis von 14 Euro sind Karten an der Abendkasse erhältlich