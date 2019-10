Zum 45. Mal feiert die Kolpingsfamilie Rielasingen am Sonntag, 22. Oktober, ihr Pater-Kleinwächter-Fest. Dies berichtet die Kolpingsfamilie Rielasingen in einer Pressemitteilung. Nach dem Festgottesdienst um 10 Uhr in der Sankt Bartholomäuskirche – mitgestaltet vom Kirchenchor – findet in der Unterkirche der traditionelle Frühschoppen statt. Anschließend erwartet die Gäste zum Mittagessen ein reichhaltiges, herbstliches Speisenangebot; keinesfalls fehlen darf auch das ausgesucht große Torten- und Kuchenbuffet bei „fairem“ Kaffee oder Tee und guten Gesprächen.

Lebensunterhalt sicherstellen

Konkretes Projekt der Kolpingsfamilie ist für 400 Frauen eine überlebensnotwendige qualifizierte Ausbildung, denn angesichts der wirtschaftlichen und politischen Krise Brasiliens und der daraus immer wieder resultierenden Entlassungen bemühen sich sozial schwächere Familien, ihren Lebensunterhalt wieder sicherzustellen, so heißt es in der der Pressemitteilung.

Im sehr stark gefragten Bereich der Schönheitspflege werden deshalb Frauen mit dem Projekt „Soziale und berufliche Ausbildung“ gefördert, ausgebildet und qualifiziert, berichtet die Kolpingsfamilie.

Hilfe zu Selbsthilfe

Verwirklicht wird das „Projekt Frauen“ von der Kolpingsfamilie „Morada da Serra“ in der Stadt Cuiaba im Bundesstaat Mato Grosso. Viele arbeitslose Frauen warten darauf, dass sie dieses Angebot nutzen können; leider verfügt die Kolpingsfamilie über keine finanziellen Mittel um die so gefragten Aktivitäten auszuweiten. Hier setzt nun das konkrete Projekt der Kolpingsfamilie Rielasingen als Hilfe zur Selbsthilfe an: 400 Frauen erhalten in den Berufen Friseurin, Maniküre und Augenbrauen-Design eine Ausbildung. Gleichzeitig werden sie durch Vorträge und soziale Begleitung für den Arbeitsmarkt befähigt; ein wesentlicher Aspekt ist auch die Stärkung ihrer Selbstwertgefühle und Identität, um ein menschenwürdiges Leben zu erreichen.

Handys und Briefmarken gefragt

Die Kolpingsfamilie Rielasingen lädt die Bevölkerung herzlich ein und freut sich im Namen der Frauen und ihrer Familien auf regen Zuspruch und gute Unterstützung. Sehr gerne werden wieder gebrauchte Handys und Briefmarken bereits am Samstag- Vormittag und am Sonntag vor und nach dem Mittagessen entgegengenommen, schreibt der Kolpingsverein.