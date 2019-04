von Sandra Bossenmaier

Für den Kulturverein ArRiWo fällt der letzte Vorhang. Von den anwesenden Mitgliedern wurde bei der Mitgliederversammlung im symbolträchtigen Kulturpunkt Arlen einstimmig beschlossen, den Verein aufzulösen. Damit wird in Rielasingen-Worblingen aus kultureller Sicht künftig etwas fehlen.

Seit 15 Jahren bot der Verein kreativen Künstlern eine interessante Bühne. Diese Bühne steht im von den Vereinsmitgliedern geliebten Kulturpunkt Arlen. Man hatte sich all die Jahre für ausgewählte Veranstaltungen auf dieser Bühne eingesetzt. Aber jetzt sei die Zeit gekommen, damit aufzuhören. Gemeinsam wurde im Vorstand der Entschluss gefasst, den Antrag auf Auflösung des Vereines zu stellen, erklärte die Vorsitzende Monika de Sombre in ihrem Bericht.

Scheidende Vorsitzende fand keine Nachfolge

15 spannende und tolle Jahre lägen hinter ihnen. Die lockere Atmosphäre im Veranstaltungssaal des Kulturpunktes Arlen hätte immer gut zum Verein gepasst. Passend zu der Räumlichkeit hatte man die Veranstaltungen ausgewählt. „Aber wenn es anfängt, weniger Spaß zu machen, beginnt die Arbeit“, lautete das Resümee der Vorsitzenden. Für Monika de Sombre ist der Zeitpunkt gekommen, nach 15 Jahren von der Vereinsspitze zurückzutreten. Eine Nachfolge konnte nicht gefunden werden. „Wir hören auf, weil wir aufhören wollen“, erklärte sie besonnen und stellvertretend für den gesamten Vorstand. Tatsache, wenn auch kein ausschlaggebender Grund für die Auflösung, sei allerdings auch, dass der Saal im Kulturpunkt nicht mehr derselbe wäre wie vor 15 Jahren. Der Saal wurde verkleinert, dafür seien die Mieten gestiegen.

Kosten übersteigen die Einnahmen

Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Verein wirtschaftete immer sehr überlegt und vorsichtig. Bei gestiegenen Kosten und weniger Bewirtungsumsatz war im vergangenen Jahr ein Minus von über 2000 Euro verbucht worden. „Unsere Veranstaltungen rentieren sich nicht mehr“, rechnete Kassierer Manfred Mayer vor.

Gudrun Breyer, die sich ebenfalls von Beginn an für den Kulturverein engagiert hatte, verglich die Vereinsgeschichte mit einer Erfüllung, beziehungsweise mit dem Befüllen eines im Lauf der Jahre gewachsenen Gefäßes. Dieses sei jetzt randvoll mit kreativen Ideen gefüllt und bekäme einen passenden Deckel.

Mit einer letzten Veranstaltung am 27. April wird vermutlich für den Kulturverein ArRiWo zum letzten Mal der Vorhang im Kulturpunkt Arlen fallen.

Restliches Vermögen geht an die Gemeinde

Monika de Sombre wünscht sich danach kein Ende der Kleinkunst in Arlen. Die Räumlichkeiten dort seien perfekt dafür. Laut Satzung wird das in der Vereinskasse verbleibende Vermögen nach Vereinsauflösung an die Gemeinde Rielasingen-Worblingen für kulturelle Zwecke übergehen. Hier wünschen sich die Mitglieder, dass das Geld zum gegebenen Zeitpunkt für eine Veranstaltung im Kulturpunkt Arlen verwendet wird.