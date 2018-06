Rielasingen-Worblingen Kinderhaus setzt Akzente beim Kinderturnen

Das Kinderhaus St. Raphael kooperiert mit der Kinderturnstiftung. Das Ziel: Im Zeitalter der Elterntaxis Kinder in Bewegung bringen.

Ein kleiner Junge rollt einen Ball über eine Gymnastikbank, andere balancieren über eine solche. Wieder andere Kinder klettern auf einen Sprungkasten, um davon auf eine weiche Bodenmatte zu springen. Im Kinderhaus St. Raphael gibt es regelmäßig eine Kinderturnstunde, professionell betreut von Lisbeth Straub-Ambrosio, Übungsleiterin beim Turnverein (TV) Arlen. „Spaß an der Bewegung ist ein wichtiger Faktor am Sport“, so Straub-Ambrosio. Die Freude beim Turnen steht immer im Vordergrund. Wichtig sind der Übungsleiterin auch Regeln und Rituale. Auch im Hinblick auf die bevorstehende Schulzeit der Kinder. Ermöglicht wird das Kinderturnen im Kinderhaus von der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg und des TV Arlen im Rahmen des Förderprogrammes „Kinderturnen in der Kita“.

„Kinder in Bewegung zu bringen, ist etwas ganz Elementares“, erklärt die Leiterin des Kinderhauses, Silvia Boll. In manchen Familien nimmt die Alltagsaktivität ab. Viele Wege werden mit dem Auto zurückgelegt. Ein erster Schritt in Richtung mehr Bewegung könnte sein, die Kinder vermehrt zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Kindergarten zu bringen.

Denn durch Bewegung wird eine gesunde Entwicklung der Kinder gefördert. Mit dem Förderprogramm der Kinderturnstiftung Baden-Württemberg sollen Impulse gesetzt werden, langfristig Kinderturnangebote im Kita-Alltag zu etablieren. Die Kinder erhalten dadurch einen Zugang zu einer regelmäßigen und hochwertigen motorischen Grundlagenbildung durch Kinderturnen. Turnen macht stark und fit und ganz nebenbei stärkt es auch das Selbstvertrauen.

Wissenschaftliche Studien belegen, dass Bewegung ein wichtiger Bestandteil einer gesunden Entwicklung von Kindern ist. Diese findet im Alltag der Jüngsten heutzutage aber immer weniger statt, lautet es in einer Pressemitteilung der Kinderturnstiftung. Deshalb rief die Stiftung das Förderprogramm „Kinderturnen in der Kita“ ins Leben.