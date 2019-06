von Sandra Bossenmaier

Die Gebühren der gemeindeeigenen Kinderbetreuungseinrichtungen steigen zum 1. September um durchschnittlich drei Prozent. Dies wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen.

Eltern tragen knapp 15 Prozent

Grundlage für die Gebührenerhöhung sind Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände. Kämmerin Verena Manuth präsentierte ein umfangreiches Zahlenwerk zur Kalkulation der Gebühren. Bei 437 Regelplätzen, die in der Gemeinde angeboten werden, entstehen pro Kind ungedeckte Kosten in Höhe von etwa 5500 Euro pro Jahr. Der Elternbeitrag an der Kostendeckung beträgt laut Kalkulation knapp 15 Prozent und liegt damit 5 Prozent unter der Landesempfehlung.

Elternbeirat gegen Erhöhung

Vorgestellt wurden die Zahlen auch im Kindergartenausschuss der Träger und dem Gesamtelternbeirat. Letzterer wollte der Erhöhung nicht zustimmen.