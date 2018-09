Rielasingen-Worblingen vor 59 Minuten

Keine Beute, aber großer Schaden: Einbrecher versuchen, in den Narrenschopf einzudringen

Beim Versuch, in den Narrenschopf in Rielasingen einzudringen, wurde in der vergangenen Woche zwischen Donnerstag und Freitag ein Schaden von nahezu 1000 Euro angerichtet.