von Sandra Bossenmaier

Herr Westphal, Sie haben sportliche Pläne! Möchten Sie den SÜDKURIER-Lesern erzählen, um was es genau geht?

Es geht um den Volksbank-Talwiesenlauf am Sonntag, 6. Oktober. Bereits zum dritten Mal startet diese Laufveranstaltung. In diesem Jahr wurde der Termin vom Frühjahr auf den Herbst verlegt. So haben die Läufer die Möglichkeit, ihre im Sommer erarbeitete Fitness unter Beweis zu stellen und Bestzeiten zu erreichen. Die Laufstrecken dieses Halbmarathons erstrecken sich über drei Distanzen: sieben, 14 und 21,1 Kilometer. Eine Runde misst sieben Kilometer, je nach Strecke läuft man diese ein-, zwei- oder dreimal. Wichtig sind mir auch die Kinder- und Schülerläufe und der Nordic-Walking-Kurs. Für jeden sportbegeisterten Läufer und Walker in jeder Altersklasse und entsprechend der körperlichen Fitness gibt es eine geeignete Strecke. Ich freue mich auf diesen sportlichen Sonntag im Herbst.

Eine solche Laufveranstaltung benötigt viele Helfer. Die fehlten in Singen beim beliebten Sparkassen-Halbmarathon, weshalb er nicht stattfinden konnte. Welche Erfahrung haben Sie diesbezüglich gemacht?

Dieses Problem kenne ich auch. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Aber tatsächlich ist es schwierig, Helfer zu finden, die mich an einem solchen Tag unterstützen. Aber klar, ohne geht es nicht. Weil ich im letzten Jahr nicht ausreichend Helfer finden konnte, gab es keinen Talwiesenlauf in Rielasingen-Worblingen. Dieses Jahr konnte ich den SV Hausen a. d. Aach an meine Seite gewinnen. 25 Leute stellen sich als Streckenposten zur Verfügung, sie sichern die Laufstrecke und weisen den Läufern den Weg. Dafür möchte ich mich schon jetzt von ganzem Herzen bei den Fleißigen des SV Hausen a. d. Aach bedanken.

Lothar Westphal aus Arlen hatte die Idee zum Talwiesenlauf und organisiert diesen im Alleingang. Bild: Sandra Bossenmaier

Warum investieren Sie trotz der Schwierigkeiten so viel Zeit und Mühe in den Talwiesenlauf?

Das ist einfach eine Herzensangelegenheit. Der Talwiesenlauf ist wie mein Baby. Schon zwei Jahrzehnte lang messe ich die Zeit bei Laufveranstaltungen und es macht mir immer noch großen Spaß. So entstand irgendwann die Idee des Talwiesenlaufes in meiner schönen Heimat. Es beflügelt mich, dass ich es schaffe, eine solch große Laufveranstaltung alleine zu organisieren. Wenn es mich leider aber auch so manch schlaflose Nacht kostet. Ich bin zuversichtlich, dass der 6. Oktober ein toller sportlicher Tag mit vielen laufbegeisterten Teilnehmern wird. Es liegen bereits viele Anmeldungen vor, aber es dürfen gerne noch mehr werden.

Sie selbst haben aus sportlicher Sicht schon viel erreicht. An welches Sportereignis erinnern sie sich am liebsten zurück?

Da gibt es viele. Auch wenn ich 13 Mal am Ironman Triathlon teilnahm, zweimal davon sogar auf Hawaii, ist mir der Trans Swiss Triathlon 1999 am eindrucksvollsten in Erinnerung geblieben. Insgesamt galt es 279,5 Kilometer und 3000 Höhenmeter quer durch die Schweiz zu bezwingen. 13 Stunden war ich schwimmend, mit dem Fahrrad und laufend unterwegs und belegte mit Stolz am Ende den 24. Gesamtplatz. Heute treibe ich aus Zeitgründen nicht mehr so viel Sport. Meine Lebensgefährtin und das Motorradfahren sind mir einfach wichtiger.

Warum ist es aus Ihrer Sicht wichtig, Sport zu treiben? Und bitte zum Schluss ein Tipp an Bewegungsfaule!

Sport ist für den Gesundheits- und Gemütszustand sehr wichtig. Dabei geht es nicht darum, verbissenen Sport zu betreiben, sondern sich einfach zu bewegen. Mein persönlicher Tipp lautet: Runter vom Sofa und rauf aus Fahrrad.

