von Sandra Bossenmaier

Der Traum vom Neubau des Eigenheimes ist in der beliebten Hegaugemeinde schwer zu verwirklichen. Es gibt kaum freie Bauplätze, die Schaffung von Neubauflächen ist langwierig und teils schwieriger als gedacht. Denn viele Grundstückseigentümer sind nicht gewillt, an die Gemeinde zu verkaufen, damit neue Baugebiete ausgewiesen werden können. Das liegt zum einen an der momentanen Niedrigzinslage. Die Grundstückseigentümer erzielen für einen Verkaufserlös kaum Zinserträge auf den Banken. Die Anlage in Grundstücken oder potentiellem Bauland erscheint aus solch einem Blickwinkel sicherer oder gar rentabler im Vergleich zu anderen Wertanlagen.

„Dennoch unterliegt das nur endlich vorhandene Land einer sozialen Verpflichtung“, so Bürgermeister Ralf Baumert. Denn der Gemeindeverwaltung Rielasingen-Worblingens liegen derzeit über 200 Anfragen zum Erwerb eines Bauplatzes vor. Mit der Ausweisung neuer Baugebiete in den drei Teilorten Rielasingen, Worblingen und Arlen möchte die Gemeindeverwaltung versuchen, die große Nachfrage nach Bauland zumindest etwas zu befriedigen.

Berücksichtigung von sozial Schwächeren

Für alle neuen Baugebiete wird seitens der Verwaltung auf die im Gemeinderat beschlossenen baulandpolitischen Grundsätze geachtet, in denen auch die Verpflichtung festgehalten ist, für sozial Schwächere Wohnraum mit einer Mietpreisbindung zu schaffen. Oder etwa, dass der Käufer eines Grundstückes dieses innerhalb von drei Jahren bebauen muss.

Im Gewann Aufgehender waren die Verhandlungen mit Grundstückseigentümern schwierig verlaufen und die Entwicklung des Gebietes ins Stocken geraten. Je nach Beteiligung der Eigentümer sollen von der Oberdorfstraße in westlicher Richtung aus in einem ersten Bauabschnitt auf einer bis zu 2,8 Hektar großen Fläche bis zu 20 Bauplätze entstehen. Im Zuge der Erschließung dieses Gebietes soll es eine neue Direktanbindung von der Oberdorfstraße zur Gottmadinger Straße geben.

Etliche verkaufsbereite Grundstückseigentümer in Arlen

Für das Gebiet Langenäcker in Worblingen sollen in Verlängerung der Langenäckerstraße auf einer Fläche von drei Hektar 23 Bauplätze entstehen. Die Grundstücksverhandlungen dafür verlaufen laut Bürgermeister Ralf Baumert gut. So könne man davon ausgehen, dass die nötigen Kaufverträge zwischen der Gemeinde und den Grundstückseignern Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden können. Noch im Jahr 2019 wolle man einen Aufstellungsbeschluss fassen, damit das Gebiet dann in einem beschleunigten Verfahren erschlossen werden kann.

In Arlen signalisierten laut Baumert eine größere Anzahl von Grundstückseigentümern ihre Verkaufsbereitschaft. Nach einer vorläufigen Entwurfsskizze könnten im Zelgle auf 3,1 Hektar 47 Bauplätze entstehen. Vorangegangene, inzwischen abgeschlossene Untersuchen des Grundwasserspiegels kamen zu dem Ergebnis, dass die zu überplanende Fläche bebaubar ist