von SK

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Gottmadinger Straße / Friedhofstraße ereignete, ist Sachschaden von etwa 9000 Euro entstanden. So schildert die Polizei den Hergang des Unfalls: Ein von der Friedhofstraße kommender 82-jähriger Autofahrer wollte nach links in die Gottmadinger Straße einbiegen und übersah den ortsauswärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten 55-jährigen Fahrer eines Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.