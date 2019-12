von Sandra Bossenmaier

Wenn Michael Mack, der heute am Tegernsee lebt, seine Mutter Adelheid Mack in Arlen besucht, ist das auch für viele andere ein Grund zur Freude. Denn in Verbindung mit dem Familienbesuch kurz vor Weihnachten gibt der im Jahr 1970 in Singen geborene und in Arlen aufgewachsene Trompeter dann auch ein festliches Konzert in der Kirche St. Stephan.

Mit ihm reiste der im In- und Ausland gefragte österreichische Organist Peter Tiefengraber an. Am Ende des Konzertnachmittages gab es ein mit den Konzertbesuchern gemeinsam gesungenes „Stille Nacht, heilige Nacht“ und die Ankündigung, im nächsten Jahr zur selben Zeit, dann zum zwanzigsten Mal, ein Konzert in Arlen geben zu wollen.

Reizvolles Duo

Macks Trompeten- und Tiefengrabers Orgelspiel ergaben ein reizvolles Duo. Die zur Jahreszeit passend ausgewählten Stücke stimmten auf Weihnachten ein. Rund 200 Konzertbesucher ließen diese auf sich wirken und bedankten sich nach eineinhalb Stunden hochklassiger Musik mit im Stehen dargebrachtem Applaus.

Der Trompetenvirtuose Mack, der im Alter von 12 Jahren seinen ersten Trompetenunterricht erhielt, und der 28-jährige Organist Tiefengraber spielten ein vielseitiges und teils sehr anspruchsvolles Programm. Feinfühlig und mit Freude am Zusammenspiel präsentierten die beiden Musiker Werke aus der Zeit zwischen dem 17. und 20. Jahrhundert, von Bach, Reger, Widor, Händel, Vivaldi und Bellini.

Mit Improvisationskünsten

Nach dem schwungvoll präsentierten „Concerto in Es-Dur“ des italienischen Komponisten Vincenzo Bellini war Tiefengrabers Improvisationstalent gefragt. Joachim Böhm aus Rielasingen-Worblingen offenbarte zu Beginn des Konzertes, dass in Abwesenheit des Musikers die Idee einer Improvisation von „Tochter Zion, freue dich“, entstanden sei. Und der erfahrene Organist zeigte denn auch beim Improvisieren über den Weihnachtsklassiker große Kreativität.