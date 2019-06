Es wird auf der Strecke Stein am Rhein- Etzwilen- Hemishofen- Ramsen- Rielasingen, hin und her gependelt. Zum Einsatz kommt die historische Dampflok Ec 3/5 Nr. 3, Baujahr 1912 (SLM Winterthur), genannt “Choli„ vom Verein Historische Mittel-Thurgau-Bahn (VHMThB). Abfahrten ab: Stein am Rhein 09.54, 12.24 und 15.24 Uhr, Rielasingen (D) 10.55, 13.25 und 16.25 Uhr, Abfahrten ab: Rielasingen (D) 10.55, 13.25 und 16.25 Uhr, Stein am Rhein 09.54, 12.24 und 15.24 Uhr Für die Presse in Deutschland. Die nächsten Dampfzugfahrten sind noch jeweils an den Sonntagen 8. September und 6. Oktober. Weitere Auskünfte und Detailfahrplan gibt es unter www.etzwilen-singen.ch oder Telefon +41 (0) 52 / 743 14 90.