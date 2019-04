von Sandra Bossenmaier

Die Mittelständler sind aktiv in der Gemeinde. In der Hauptversammlung des Handels- und Gewerbevereins (HGV) sammelten die Mitglieder neue Ideen. Es ging auch darum, wie sich der HGV in der Gemeinde "geil und sexy" präsentieren könne, so formulierte es Vorsitzender Michael Pätzholz. Für 2019 nimmt die Interessenvereinigung zahlreiche Aktivitäten in den Blick. Eine Aktion wird die Lehrstellenbörse im November sein. Die nächste große Gewerbeschau ist bereits für April 2020 fixiert.

Der vom HGV organisierte beliebte Weihnachtsmarkt in Rielasingen soll in diesem Jahr zum letzten Mal in der Rielasinger Dorfmitte stattfinden. Im nächsten Jahr will der Handels- und Gewerbeverein die Veranstaltung an den Bahnhof in Rielasingen verlegen. Hauptgrund für diese Entscheidung seien die hohen und schwer einzuhaltenden Sicherheitsvorschriften in der Dorfmitte, so hieß es.

Chancen schaffen für Jugendliche

Birgit Steiner, geschäftsführende Schulleiterin in der Gemeinde und Rektorin der Ten-Brink-Gemeinschaftsschule trat mit einem konkreten Anliegen vor die Versammlung. Die Ten-Brink-Gemeinschaftsschule möchte mit dem Leitziel „Erfolg statt Abbruch“ den Schülern einen guten Übergang ins Berufsleben ermöglichen. Beim Erreichen guter Schulabschlüsse mit guten Anschlussmöglichkeiten in das Berufsleben möchte man die jungen Schüler unterstützen. „Um wirklich in einen Beruf reinschnuppern zu können, braucht es mehr als ein Praktikum“, lautete der Appell der Schulleiterin.

Steiner möchte Unternehmen gewinnen, die als Bildungspartner, Bildungsbotschafter oder als Experten ihrer Berufe die Schule besuchen oder Schüler in ihr Unternehmen einladen. Wichtige Bausteine der Berufsorientierung seien weiterhin mehrere Praktika und die Lehrstellenbörse, aber mit einem solchen neuen Projekt sollen tiefere Einblicke in das Berufsleben gewährt werden. Möglich sei hier das Üben eines Bewerbungsgespräches oder das Verraten von Erfolgsgeheimnissen. „Keiner von uns sollte über fehlenden Nachwuchs jammern“, unterstrich Michael Pätzholz das Anliegen der Rektorin. Heutzutage kämen die Fachkräfte nicht mehr von alleine, man müsse etwas dafür tun.

Werben für den Sonnenstrom

Bene Müller, der Vorstand des Bürgerunternehmens Solarcomplex, weckte an diesem Abend bei den Unternehmern Interesse und Gespür für die technologischen Entwicklungen von Photovoltaikanlagen. „Photovoltaik ist inzwischen so günstig, dass sie sich für jeden lohnt“, lautete Bene Müllers Kernbotschaft. Es würde Sinn machen, auf geeigneten Dachflächen Solarstrom zu erzeugen und diesen selbst zu nutzen. Ganz davon abgesehen würden sich die großen Themen Elektromobilität und Photovoltaik gegenseitig inspirieren und beflügeln.