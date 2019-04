von SK

Kurz vor Beginn der Badesaison gibt es für das Naturbad Aachtal eine gute Nachricht: Die Deutsche Gesellschaft für naturnahe Badegewässer hat dem Naturbad eine gute Wasserqualität bescheinigt. Dies berichtet das Hauptamt der Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Das Naturbad Aachtal habe auch in der vergangenen Badesaison am Qualitätsmanagement für Schwimm- und Badeteichanlagen teilgenommen. Die Gesellschaft attestierte für die Saison 2018 eine gute Wasserqualität. Die Gemeinde lässt das Wasser während der Badesaison wöchentlich durch ein Prüfungsinstitut beproben, so das Hauptamt weiter.

Die Badegewässer-Gesellschaft entwickelt nach eigenen Angaben ihre Leitlinien gemeinsam mit Institutionen wie zum Beispiel dem Bundesverband öffentlicher Bäder.

Das Naturbad Aachtal startet am Mittwoch, 1. Mai, in die Badesaison. Saisonkarten gibt es vor dem 1. Mai im Einwohnermeldeamt im Rathaus, nach dem 1. Mai an der Naturbadkasse.