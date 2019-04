Der Zug nach Singen wird für den Verein zum Erhalt der Schienenstrecke Etzwilen/Singen (VES) immer greifbarer. Am Wochenende sind die Museumsbahnfreunde per Bahn aus Etzwilen über Ramsen und Rielasingen zur Generalversammlung nach Singen gekommen, um im Siedlerheim an der Worblinger Straße die Aktivitäten für das neue Jahr zu planen – und die frohe Kunde zu erfahren, dass im Planungsausschuss des Singener Gemeinderats am Mittwoch, 3. April, die Gleisquerung am Kreisel in der Georg-Fischer-Straße zum Thema wird. Zuvor hat Co-Präsident Franz Signer gemeinsam mit Helmut Gülpers von der Siedlergemeinschaft 27 Vereinsmitglieder begrüßt. Co-Präsident Werner Wocher erläuterte den Jahresausblick mit vier Dampfzugfahrten, viel Werbung und dem Schieneneinbau im Kreisel an der Georg-Fischer-Strasse.

Singens Tiefbauplaner Uwe Kopf weiß, dass die Freunde historischer Zugfahrten schon lange auf das Einfahren einer dampfbetriebenen Lok auf der historischen Bahnlinie in den Bahnhof von Singen hoffen. "Leider war dies bisher nicht möglich, weil rund 80 Meter Schienen fehlen", so Kopf in der Vorlage zur Ausschusssitzung. Aber genau dies soll sich nun ändern. "Die Gleisquerung über die Georg-Fischer-Straße soll gebaut werden", kündigt er an. Die Genehmigung des Eisenbahnbundesamtes liege vor und auch die kniffligen Finanzierungsfragen hätten geklärt werden können. Rund 385 000 Euro müssen einkalkuliert werden um die Lücke zu schließen. Vereinbart sei, dass die Stiftung Museumsbahn 180 000 Euro beisteuert. Den Rest der Finanzierung in Höhe von 205 000 Euro soll aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. 165 000 Euro seien im Haushaltsplan bereits eingestellt. "Die fehlenden 40 000 Euro können durch Einsparungen und Mehreinnahmen im Haushaltsplan 2018 gedeckt werden", so Kopf.

"Die Gleisquerung über die Georg-Fischer-Straße soll gebaut werden."Uwe Kopf, Tiebauamt Singen | Bild: Biehler, Matthias

Da die Georg-Fischer-Straße zu den meist befahrenen Straßen zählt, soll die Baumaßnahme zügig erledigt werden. "Es sind dank speziell vorgefertigter Betonbauteilen rund drei Wochen geplant", erläutert Kopf.

Perspektivisch könnte dies auch die Möglichkeit eröffnen, einen regelmäßigen Personenverkehr Richtung Rielasingen und die Schweiz einzurichten.