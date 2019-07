Rielasingen-Worblingen 25. Juli 2019, 17:05 Uhr

Geparktes Auto in Rielasingen-Worblingen angefahren und dann geflüchtet

Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstand zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 80 Uhr an einem im Buchenweg am Fahrbahnrand geparkten Audi.