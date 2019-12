Zum Glück nur geringer Flurschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 10.15 Uhr auf der Friedhofstraße, als ein 47 Jahre alter Lasterfahrer laut Polizei vermutlich aufgrund vereister Fahrbahn ins Schleudern geriet und am linken Grünstreifen zum Stillstand kam. Hierbei geriet der Laster samt Anhänger in Schräglage und drohte umzukippen. Zusätzlich bestand die Gefahr, dass die geladenen 18 000 Liter Milch beim Umkippen des Lasters möglicherweise in das angrenzende Wasserschutzgebiet einsickern. Ein schädignedes Ereignis blieb aus, so die Polizei. Der Laster konnte durch die Feuerwehr gesichert werden. Zur Bergung des Lasters durch ein Abschlepp-Unternehmen musste die Straße gesperrt werden.