von Sandra Bossenmaier

Im Hegau gibt es eine attraktive und moderne Bäderlandschaft. Jedes Freibad hat seine Besonderheit – sei es ein schöner Kinderspielplatz, eine landschaftlich reizvolle Lage oder ein hoher Spaßfaktor mit aufregenden Rutschbahnen.

Genau genommen lässt sich das Naturbad Aachtal in Worblingen mit den anderen Freibädern nicht vergleichen. Es ist das einzige Naturbad in weitem Umkreis. Wer Badewasser mit Chlor gewohnt ist, auf den mag das leicht grünliche Wasser mit Algen darin im ersten Moment befremdlich wirken.

Angenehm weiches Badewasser

Anstatt des typischen Freibadgeruchs nach Chlor findet sich hier angenehm weiches Badewasser. Und genau dieses Wasser ohne chemische Zusätze ist das Besondere am Naturbad Aachtal. Gefüllt wird das Bad mit frischem Quellwasser aus einer Quelle unterhalb des Schiener Berges.

In einem separaten 1600 Quadratmeter großen Aufbereitungsbecken am Rand des Geländes wird das Wasser mittels verschiedener Substrat- und Kiesschichten gefiltert. Die fleißigen Reinigungskräfte heißen Mikroorganismen und Einzeller, sie mineralisieren auch Krankheitskeime und Bakterien.

Rund 25 000 Besucher

Als Pächterin Nurhayat Aktas das Bad übernommen hatte, war sie zu Beginn etwas unsicher mit der Pflege des Naturbades. Inzwischen kennt sie sich perfekt damit aus und hat alles im Griff. „Ich bin zufrieden mit der diesjährigen Badesaison“, äußert sie sich.

Die Besucherzahl schätzt sie auf ungefähr 25 000. Bei dem wechselhaften Wetter der diesjährigen Badesaison sei das ein akzeptables Ergebnis für das eher kleine Freibad.

Ruhiger als in großen Freibädern

Ein ganz normaler sonntäglicher Badetag im August: Die Stimmung im Bad wirkt entspannt, im Wasser gibt es ausreichend Platz zum Schwimmen, hier kommt sich keiner in die Quere. Ein paar Jugendliche springen vom drei Meter hohen Felsenturm, andere spielen im Nichtschwimmerbereich.

Auf der großen Liegewiese gibt es ausreichend Platz, auch unter Schatten spendenden Bäumen. Es ist im Vergleich zu großen Freibädern eher ruhig hier. Deniz Aktas sitzt auf einer Bank am Beckenrand und hat alles im Blick, denn an diesem Sonntag hat er die Badeaufsicht. „Für Familien ist es bei uns ideal“, erklärt er.

Viele Badegäste kämen aus der benachbarten Schweiz. Sogar Badegäste, die nahe des Bodensees wohnen, kämen hierher. Strandbäder am See seien oft ziemlich voll und Schlamm gäbe es im Naturbad auch nicht. In Worblingen dagegen lässt sich in idyllischer Lage gut entspannen.

Wasser ist gut für empfindliche Haut

Die biologische Reinigung des Wassers schützt vor durch Chlor oder chemische Zusätze verursachten Ausschlägen oder gereizten Bindehäuten. Das gefällt auch dem siebenjährigen Enric Hofer aus Rielasingen. Für ihn ist klar: an heißen Sommertagen geht er mit seiner Familie zum Baden nach Worblingen.

Hier gefällt es ihm gut, er trifft seine Freunde und hat Spaß im Wasser. Schelmisch schmunzelnd erzählt der hübsche Junge mit den blonden Haaren, dass er manchmal seine beiden größeren Schwestern nass spritzen würde – aber natürlich nur ganz selten.