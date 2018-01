Rielasingen-Worblingen Feuerwehr übt ohne Unterlass mit der Drehleiter

Unter großem Zeitaufwand machen sich Feuerwehrleute aus Rielasingen-Worblingen mit der neuen Drehleiter vertraut. Einen ersten Einsatz hatte sie bereits.

Seit September ist die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen im Besitz einer neuen Drehleiter. Und seitdem gibt es noch mehr zu tun als sonst. Unzählige Stunden werden in die Ausbildung der Drehleiter-Maschinisten investiert. "Die Drehleiter ist fast täglich mindestens zwei Stunden im Einsatz", so der stellvertretende Kommandant und Oberbrandmeister Viktor Neumann. "Unsere Männer leisten Großartiges", lobt er seine Kameraden. Bis Mitte Februar wird es 15 ausgebildete Drehleiter-Maschinisten geben. Damit soll gewährleistet sein, dass im Notfall immer genug Personal verfügbar ist, um mit dem neuen Fahrzeug auszurücken.

Unermüdlich wird mit der neuen Drehleiter geprobt, die Feuerwehrleute zeigen wie gewohnt vollen Einsatz. "Wir üben, als wäre es ein Ernstfall", so Oberlöschmeister Michael Blum. Reale Fallbeispiele an echten Gebäuden sind die Übungsvorlage. Dabei kommt es nicht nur auf die Bedienung der Technik an. Eine viel größere Herausforderung ist die Einsatztaktik vor Ort. Schnell muss im Ernstfall entschieden und agiert werden. Die Einsatzkräfte benötigen einen klaren Verstand und ein geschultes Auge. Wie muss das Fahrzeug abgestellt werden, damit die Löscharbeiten nicht behindert werden? Gleichermaßen muss aber auch eine störungsfreie Rettung mit der Drehleiter möglich sein. Hier kann es schließlich um das Retten von Menschenleben gehen.

"Auch wenn viel Freizeit drauf geht – zu helfen, ist ein tolles Gefühl", erklärt Blum seine Motivation, als Feuerwehrmann retten zu wollen. Nach rund 30 Stunden Ausbildung zum Drehleiter-Maschinist wird auch er in Kürze eine Prüfung ablegen. Erst danach darf er im Ernstfall die Drehleiter bedienen. Diese hatte ihren ersten Einsatz Anfang Dezember bei einem Kaminbrand in Worblingen. Trotz der gut ausgebildeten Kameraden wünscht sich Viktor Neumann aber möglichst wenig echte Einsätze für die Drehleiter.