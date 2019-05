von SK

Rielasingen-Worblingen – Die Freiwillige Feuerwehr zeigte in verschiedenen Aufgabenstellungen an der Ten-Brink-Schule den vielen Zuschauern ihr Können. Zugführer Daniel Flaig war laut einer Pressemitteilung Einsatzleiter und hat die Übung in drei Abschnitte eingeteilt. Zuerst wurde das Retten aus der Höhe gezeigt. Es lag die Annahme zugrunde, dass eine Person im Obergeschoss einen Unfall hatte und gerettet werden musste. Diese Person war nicht mehr in der Lage, die Treppe zu benutzen. Damit die Zuschauer die Rettung innerhalb des Gebäudes mitverfolgen konnten, wurden die Arbeiten auf die Außentreppe verlegt. Die Person wurde mit der Drehleiter gerettet.

Übungsfall Verkehrsunfall

Die nächste Herausforderung war der Verkehrsunfall eines Autos. Durch ein Fehlverhalten soll es ins Schleudern geraten sein, sich überschlagen haben und auf der Beifahrerseite liegen geblieben sein. Die Zuschauer konnten sich von den Rettungsgrundsätzen Sichern, Zugang schaffen, lebensrettende Sofortmaßnahmen sowie Befreien und dem Können der Feuerwehr ein sehr gutes Bild machen. Als dritte Aufgabe war eine Brandbekämpfung im Obergeschoss mit Menschenrettung über Drehleiter und tragbare Leiter zu bewältigen.

Lob von Andreas Egger

Bei der Übungsbesprechung beim Kameradschaftsabend im Festsaal der Talwiesenhallen in Rielasingen wurde der Einsatzleiter und die Feuerwehr von stellvertretenden Kreisbrandmeister Andreas Egger mit großem Lob bedacht. Es sei eine gute Struktur ohne jegliche Beanstandung erkennbar gewesen. „Die Aufteilung in drei Abschnitte wurde akribisch durchgeführt und die Zuschauer konnten sich hier vom Können der Arbeit der Feuerwehr überzeugen“, so Egger.

Mit der Versorgung der zahlreichen Verletzten, die wiederum von der Jugendfeuerwehr gestellt wurden, war die örtliche Bereitschaft des DRK voll gefordert. Egger lobte Wehr und DRK für die gute Zusammenarbeit. Auch Bürgermeister Ralf Baumert pflichtete bei. Er bedankte sich besonders aber bei Einsatzleiter Daniel Flaig.

Für 15 Jahre Dienst in der Freiwilligen FeuerwehrFür 15 Jahr Dienst konnte Andreas Egger, stellv. Kreisbrandmeister Daniel Auer, Mario Bellmann, Marco Bertsche, Christian Ettl und Alexander Scherer mit der bronzenen Ehrennadel ehren. Er verlas die Ehrenurkunden und übergab sie entsprechend. | Bild: Gemeinde Rielasingen-Worblingen

Für 15 Jahr Dienst konnte der stellvertrende Kreisbrandmeister Andreas Egger Daniel Auer, Mario Bellmann, Marco Bertsche, Christian Ettl und Alexander Scherer mit der bronzenen Ehrennadel ehren. Für 25 Jahre Aktivität wurde Otto Haberstock geehrt. Der Kommandant und der Bürgermeister gratulierten und überreichten ihm eine Karrikatur gemalt vom ortsansässigen Künstler Joachim Böhm. Für 40 Jahre Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr wurde Ulrich Graf geehrt. Der Ehrenkommandant erhielt stehenden und großen Beifall. Der Kommandant und der Bürgermeister gratulierten und überreichten ihm ein Portraitbild auf einer Leinwand sowie ein Gutschein über einen zwölftägigen Aufenthalt im Feuerwehrerholungsheim Titisee.

Die Feuerwehr Rielasingen-Worblingen freut sich auch über die wieder nach einigen Jahren angeknüpfte Verbindung zur Feuerwehr der Partnerstadt in Lostorf. Der neugewählte Kommandant Manuel Guldimann (links) hat als Dank für die Einladung dem Kommandanten Viktor Neumann eine Torte überreicht. | Bild: Gemeinde Rielasingen-Worblingen

Die Kameraden freuen sich über die wiederbelebte Freundschaft zur Feuerwehr der Partnerstadt in Lostorf. Der neugewählte Kommandant Manuel Guldimann hat als Dank für die Einladung dem Kommandanten Viktor Neumann eine Torte überreicht.