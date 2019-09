Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls mit drei Beteiligten, der sich am Dienstag gegen 18.30 Uhr in der Ramsener Straße ereignete. Eine 47-jährige Fahrerin eines Daimler-Chrysler verlor laut Polizei nach eigenen Angaben auf Höhe der Dr.-Fritz-Guth-Straße wegen einer Kreislaufschwäche kurzzeitig das Bewusstsein. Dadurch geriet sie auf die Gegenfahrbahn und überfuhr an der dortigen Baustelle mehrere Warnbaken und -leuchten, ehe sie mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammenstieß. Der wurde durch den Aufprall nach links weggeschleudert. Anschließend kollidierte sie mit dem hinter dem Suzuki fahrenden Dacia. Die Unfallverursacherin sowie der Suzuki-Fahrer zogen sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu.