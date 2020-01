Rielasingen-Worblingen vor 2 Stunden

Fahrer beschädigt in Rielasingen-Worblingen Auto und flüchtet

Ein unbekannter Fahrer war laut Pressemitteilung der Polizei am Dienstag gegen 18 Uhr von der Hauptstraße kommen in der Gartenstraße in Rielasingen unterwegs und beschädigte vermutlich bei der Vorbeifahrt einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Clio.