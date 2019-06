von Sandra Bossenmaier

Die jungen Bewohner der Inselstraße bekommen ihren Wunsch erfüllt. Der Spielplatz am Ende der Straße bleibt erhalten, obwohl es eine anderslautende Entscheidung der Gemeinde Rielasingen-Worblingen gab. Es ist kein besonderer Spielplatz, dort gibt es ein Spielgerät zum Klettern und einen kleinen Sandkasten. Aber den Kindern genügt das. Auf keinen Fall möchten sie auf diesen Ort verzichten, der zum geliebten Treffpunkt geworden ist.

Vor drei Jahren hieß es: Abbau und Grünfläche

„Der Spielplatz muss bleiben.“ So lautete das Anliegen von Kindern, die das mit großen Buchstaben zu Papier brachten und beim Ortstermin mit Bürgermeister Ralf Baumert und Verantwortlichen der Gemeindeverwaltung in die Höhe hielten. Die Sorge, dass dieser abgebaut würde, war groß. Denn vor etwa drei Jahren war im Ausschuss für Technik und Umwelt beschlossen worden, dass der Spielplatz zurück gebaut werden sollte. Bei einer Prüfung sei er wenig genutzt worden. Stattdessen sollte eine Grünanlage mit Sitzgelegenheit entstehen. Bürgermeister Baumert hatte den Beschluss im Folgejahr vorerst ausgesetzt, weil die Anzahl der Kinder in diesem Gebiet schwanke und man die Entwicklung beobachten wolle.

Warum Annemarie (9) den Spielplatz erhalten möchte

Die neunjährige Annemarie wohnt in der Inselstraße. Sie besucht die vierte Klasse der Hebelschule in Arlen und erzählte ihren Mitschülern von ihrer Sorge um den Spielplatz, den sie gerne nutzt. Diese zeigten sich solidarisch und sammelten Gründe, die für den Erhalt des Spielplatzes sprechen. In einem Brief an den Bürgermeister nannten sie beispielsweise, dass man an diesem Ort das ganze Jahr spielen könne und jedes Kind solle einen Spielplatz in der Nähe des Wohnortes haben, fern von gefährlichen Straßen.

Gottmadingen Startschuss für Spielplatzkonzeption: Bagger buddeln im Täschen Das könnte Sie auch interessieren

Spielplatz soll sogar neues Gerät bekommen

„Innerhalb der nächsten zwei Jahre wird am Spielplatz nichts verändert“, versicherte nun Bürgermeister Ralf Baumert. Dann müsse man das vorhandene Klettergerät vermutlich aus Sicherheitsgründen abbauen. Aber in diesem Zuge würde es dann ein neues Spielgerät geben, nahm er den Familien ihre Sorgen.