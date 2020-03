Unliebsame Knalleffekte beschäftigen derzeit die Polizei vor Ort: „Sachbeschädigungen an Briefkästen mit schadhafter Auswirkung auf Postsendungen scheinen derzeit im Landkreis Konstanz Konjunktur zu haben“, erklärt Polizeisprecher Herbert Storz in einer Pressemitteilung des Konstanzer Polizeipräsidiums.

Betroffen war laut Polizei über das letzte Wochenende der Briefkasten des Kindergartens St. Nikolaus in der Glockengasse in Worblingen, in dem ein Feuerwerkskörper gezündet wurde.

Unliebsamer Knalleffekt: Die Polizei ermittelt gegen Unbekannte, die Feuerwerkskörper in Briefkästen zünden. | Bild: Ralf Geithe - stock.adobe.com

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise auf Tatverdächtige geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen zu melden, Tel. (07731)9170-36.