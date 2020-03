Franz Duffner ist gerade mit den Arbeiten an einem Hochbeet für seine Frau beschäftigt, als ihn der Anruf des SÜDKURIER erreicht. Für ein Gespräch über sein Ehrenamt als Pfarrgemeinderat und Vorsitzender der Seelsorgeeinheit Aachtal unterbricht der Hobbygärtner und Imker seine Tätigkeit gerne. Dem dreifachen Familienvater aus Worblingen ist es wichtig zu berichten, warum es sich lohnt, sich in der Kirchengemeinde zu engagieren.

1981 kam der gebürtige Oberschwabe mit seiner Frau Roswitha nach Worblingen. „Ich war schon immer mit der Kirche verbunden“, erzählt der 73-Jährige. In einer katholischen Familie aufgewachsen, war es fast selbstverständlich, als Ministrant aktiv zu sein. Ältere Geschwister waren Mitglieder im Kirchenchor oder im Pfarrgemeinderat. Kein Wunder also, dass der Neubürger als erstes den Kontakt zum Kirchenchor von St. Nikolaus suchte. Dabei ging es nicht alleine ums Singen, sondern auch um die Gemeinschaft.

Mit der Organisation eines Pfarrfestes fing alles an

Es folgten Aufgaben als Lektor in den Gottesdiensten. Und wenn ein Pfarrfest zu organisieren war, war Franz Duffner tatkräftig zur Stelle. Unterdessen engagierte sich seine Frau in der katholischen Frauengemeinschaft. Beide brachten sich ein. Schnell erlebten sie die Kirchengemeinde wie eine große Familie, mit der man auch gemeinsame Freizeitaktivitäten unternehmen konnte. Der Austausch, die Gesprächsabende, die Gemeinschaft wurden zum festen Bestandteil.

Die Duffners waren im Hegau angekommen. Da blieb es nicht aus, dass Franz Duffner gebeten wurde, für die nächste Pfarrgemeinderatswahl zu kandidieren. Das war 1985. Fünf Jahre später übernahm er den Vorsitz. Wichtige Projekte wie die Renovierung der Kirche standen an. Als Leiter des Vermessungs- und Liegenschaftsamtes konnte Franz Duffner sein Fachwissen auch im Ehrenamt einbringen. Anträge oder Behördenbriefe zu schreiben, fallen dem ehemaligen Beamten auch heute noch leicht. Mit dem Effekt, dass daraus im Rentenalter ein veritabler Halbtagsjob geworden ist.

Franz und Roswitha Duffner sind bekennende Katholiken, wie das Kreuz im Wohnzimmer belegt. Franz Duffner engagiert sich seit 35 Jahren als Pfarrgemeinderat von St. Nikolaus in Worblingen und seit 20 Jahren Vorsitzender des Gremiums. Bei der Wahl am 22. März tritt er wieder an. | Bild: Trautmann, Gudrun

Die Worblinger Gemeindemitglieder sind stolz auf ihre schmucke Kirche mit den Deckengemälden, dem hellen Altarraum, den farbigen Glasfenstern und den wie Schmuckstücke präsentierten geschnitzten Heiligenfiguren. „Wir haben viel erreicht“, sagt Franz Duffner. Und seine Frau ergänzt: „In unsere Kirche kommen auch viele Gläubige aus anderen Pfarreien, weil sie die Atmosphäre schätzen.“ Natürlich müsse der Pfarrer solche Projekte immer mittragen. „Da hatten wir mit unseren Pfarrern immer Glück“, sind sich die Eheleute einig. Der beste Beweis dafür sei die große Ministrantenschar, die für eine gelungene Jugendarbeit stehe.

1987 enstand der Wunsch nach einem neuen Pfarrheim mit Versammlungsraum für Feste, Jugendarbeit, Frauengemeinschaft und öffentliche Vorträge. „Das war ein Meilenstein in der Gemeinde“, sagt Duffner, der all das zusammen mit seinen zwölf bis 14 Räten stemmte: „Durch das rege Gemeindeleben herrschte das Bewusstsein, dass die Kirche bei uns noch mehr Dorf ist als anderswo.“ Trotzdem hatte er bei all den Aktivitäten das Bedürfnis nach mehr Spiritualität. Duffner nahm an Fortbildungen in Glaubensdingen teil, um „gesprächsfähig zu werden“, wie er sagt. Und er hat sich darum gekümmert, dass die Laien als kreative Köpfe Mitverantwortung übernehmen: „Laien als Befehlsempfänger der Priester – das ist längst nicht mehr zeitgemäß und trägt nicht zum gelingenden Gemeindeleben bei.“

Diözese wird bald vollkommen neu geordnet

Offenbar hat Franz Duffner den richtigen Ton getroffen. Als 2015 die fünf Pfarreien von Bohlingen, Überlingen, Arlen, Worblingen und Rielasingen zur Seelsorgeeinheit Aachtal zusammengelegt wurden und ihre rechtliche Selbstständigkeit verloren, wurde er zum Vorsitzenden des neuen Pfarrgemeinderats gewählt. Jetzt galt es, die Befindlichkeiten der verschiedenen Gemeinden zu überwinden. Doch das Hauen und Stechen sei ausgeblieben. Die Größe, das Vermögen, die Verantwortung ist um ein Vielfaches gestiegen.

Trotzdem hat sich Franz Duffner entschieden, noch ein letztes Mal bei den Pfarrgemeinderatswahlen zu kandidieren, bevor das Erzbistum Freiburg die Diözese vollkommen neu ordnet. Die Verwaltungsbezirke werden 2030 deutlich vergrößert und mit Doppelspitzen aus Priester und Verwaltungsfachkraft ausgestattet. Duffner will weiter mitgestalten und den Weg dorthin begleiten. Seine steile Karriere im Ehrenamt kann Vorbild für andere zum Engagement im Pfarrgemeinderat sein. 18 Kandidaten haben sich zur Verfügung gestellt. 15 Sitze sind im Aachtal zu vergeben.