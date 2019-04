Rielasingen-Worblingen vor 3 Stunden

Elektro-Scooter im Wert von 400 Euro gestohlen: Die Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat am Ostermontag vom Grundstück eines Wohngebäudes in der Straße "Gänseweide" in Rielasingen einen Tretroller mit Elektromotor der Marke eFlux im Wert von rund 400 Euro entwendet.