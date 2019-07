von Sandra Bossenmaier

Die Abschlussfeier der Ten-Brink-Schule war geprägt von feierlichen Momenten. Am Abend standen die festlich gekleideten Absolventen im Mittelpunkt. Auch die Familien der Schüler waren dabei. Und natürlich wurden die Abschlusszeugnisse verliehen. Obwohl Schüler, Eltern und Lehrer lange auf diesen Moment hingearbeitet hatten, war der letzte Tag an der Ten-Brink-Schule dann doch schneller gekommen als gedacht.

Insgesamt wurden 120 Werkrealschüler und Realschüler aus der Schule entlassen, wobei manche der Werkrealschüler die Ten-Brink-Schule noch ein weiteres Jahr besuchen werden, um einen höheren Schulabschluss zu erreichen.

Schüler gestalten Festakt mit

Mit einem bunten Programm, das die Abschlussschüler selbst gestalteten, wurden die Gäste bestens unterhalten. Es gab musikalische Darbietungen und unterhaltsame Anekdoten aus dem Schulalltag. Endlich hatten sich die Schüler getraut, ihren Eltern in Form von Sketchen zu zeigen, wie die Lehrer wirklich zu den Schülern seien.

Durch das Programm führte Lehrerin Julia Reiser, die ihre Moderation mit kleinen Anekdoten des gemeinsam verbrachten Schulalltags aus Sicht der Lehrer bereicherte. Die Schulzeit sei nicht immer wie von Pippi Langstrumpf in einem Kinderroman von Astrid Lindgren beschrieben. Aber die Zeit sei so schnell vergangen, weil man täglich aufs Neue auf die eigenen Ziele und Träume hingearbeitet habe, so die Elternbeiratsvorsitzende Jasmin Mayer in ihrer Ansprache.

Erfrischende Rede der Schülersprecherin

In einer erfrischenden Rede gewährte die Schülersprecherin und Absolventin Valentina Winterhalter einen Rückblick auf die vergangene Schulzeit. „Es war kein normaler Zeitstrahl“, verglich sie diese mit dem Auf und Ab eines jeden Herzschlages.

Gratulationen überbrachte auch Bürgermeister Ralf Baumert. Die Zeit an der Ten-Brink-Schule sei für die Schüler nicht immer einfach gewesen. Aufgrund von Sanierungsarbeiten hätten diese Unterricht in Schulcontainern ertragen müssen. Eine wertvolle und erlebnisreiche Schulzeit sei nun zu Ende, es liege an jedem Einzelnen, etwas aus seinem Leben zu machen.

Eine ganzheitliche Bildung ermögliche dabei den Schülern, die eigenen Stärken und Schwächen zu erkennen. Gerade in einer schnelllebigen und informationsbestimmten Zeit sei das sehr wichtig.

Ganzheitliche Bildung

„Das Leben will gelebt sein“, forderte Schulleiterin Birgit Steiner die jungen Absolventen auf. Dabei sei Schule mittendrin im Leben. Um glücklich durchs Leben gehen zu können, brauche es Strategien. Diese Strategien verglich die Schulleiterin mit denen auf einem Fußballplatz: „Geht eurem Ziel entgegen und behaltet dabei den Überblick.“

Würde es eine Pause benötigen, könne man nach den Sternen schauen. Aber danach greifen solle man nicht, sondern nur nach Dingen, die man wirklich erreichen könne, lautete ihr Rat. Die Abschlusszeugnisse könnten das Tor zum Leben sein – man müsse es nur wollen.