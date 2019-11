Gewaltsam Zutritt hat sich ein unbekannter Täter zwischen Montag, 9.30 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in ein Wohnhaus in der Roseneggstraße verschaffen wollen, wie die Polizei in ihrer Pressemitteilung berichtet. Dem Einbrecher gelang es jedoch nicht, die Terrassentür zu öffnen, verursachte jedoch Schaden von rund 6 000 Euro. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Telefon-Nummer (07731) 917036, zu melden.

Verkehrsunfall

Kollision im Kreisverkehr

Singen – Ein 24 Jahre alter Autofahrer hat laut Pressemitteilung der Polizei am Mittwoch gegen 6.30 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr in der Max-Porzig-Straße den VW eines 49-Jährigen übersehen. Bei der Kollision blieben beide Fahrer unverletzt, es entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.

Onkop-Café

Hospiz kann

besichtigt werden

Singen – Das nächste Onko-Café des Krebszentrums Hegau-Bodensee findet am Freitag, 15. November, von 14.30 bis 16 Uhr im Veranstaltungsraum des Hospiz- und Palliativzentrums Horizont in der Hegaustraße 29 in Singen statt. Eine Mitarbeiterin des Hospizes wird einen Einblick in die Hospizarbeit geben und die Anwesenden haben die Möglichkeit zum Austausch. Im Anschluss besteht die Möglichkeit einen Teil der Räumlichkeiten des Hospizes, unter anderem den Raum der Stille, zu besichtigen. Das Hospiz- und Palliativzentrum Horizont ist seit September 2019 eröffnet und bietet neun Gästen die Möglichkeit, ihre letzte Lebenszeit selbstbestimmt und würdevoll zu erleben und zu gestalten. Um Anmeldung wird gebeten bei Anja Dürr-Pucher, Koordinatorin des Krebszentrums Hegau-Bodensee, (0 77 31) 89-1304 (ggfs. AB), oder per Mail unter anja.duerr-pucher@glkn.de.

Blaues Haus

Internationales

Treffen der Frauen

Singen (jb) InSi und das Referat Integration der Stadt Singen veranstalten zweimal im Monat einen internationalen Frauentreff als Begegnungsmöglichkeit für Singener Frauen aus unterschiedlichen Nationen. Der Frauentreff bietet neben abwechslungsreichen Programmpunkten die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich auszutauschen, gemeinsam aktiv zu sein und sich gegenseitig zu unterstützen. Kinder sind herzlich willkommen. Die Treffen finden jeweils am ersten und dritten Montag im Monat statt, Blaues Haus, Freiheitstraße 2, 16 bis 18 Uhr: 18. November Kaffee, Tee und Gebäck aus aller Welt, 2. Dezember Winterdekorationen, 16. Dezember Besuch des Singener Weihnachtsmarktes. Informationen und Anmeldung: Viktoria Schweiger, (0 77 31) 85-703, viktoria.schweiger@integration-in-singen.de, www.integration-in-singen.de.