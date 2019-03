von SK

Unbekannte Täter sind in ein Wohnhaus in der Steißlinger Straße, Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr, und Sonntag, 12.15 Uhr, über eine zuvor aufgehebelte Tür gewaltsam eingedrungen. Anschließend wurden die Wohnräume nach Wertgegenstände durchsucht. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Personen, die im Tatzeitraum in der Straße Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, zu melden.