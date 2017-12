Rielasingen-Worblingen Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Unbekannter verschafft sich in Rielasingen Zugang in Wohnhaus über ein Fenster

Bargeld und Schmuck erbeutete ein unbekannter Täter bei einem Einbruch zwischen Dienstag, 16 Uhr und Donnerstag, 13.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Steißlinger Straße. Der Unbekannte verschaffte sich laut Polizei gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon (0 77 31)8880, zu melden. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass durch entsprechende Verhaltensmaßnahmen und der richtigen Sicherungstechnik viele Einbrüche verhindert werden können. Dies hat unter anderem dazu geführt, dass zwischenzeitlich rund 40 Prozent der Einbrüche bereits im Versuchsstadium stecken bleiben. Bei Fragen, wie Sie sich gegen Einbruch schützen können, berät Sie kostenlos unsere kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Konstanz, Telefon (0 75 31)995 10 44. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.K-Einbruch.de