von Sandra Bossenmaier

Eigentlich ist der alpin erfahrene Reinhard Schröter ganz andere Wanderungen gewohnt. Aber er hat sich auf das Thema Wandern am Bodensee komplett mit all seinen Erfahrungen und Gefühlen eingelassen. Gemeinsam mit Tatjana Degenhardt schrieb er ein Buch mit 20 verschiedenen Wanderungen rund um den Bodensee. Beide tragen die Wanderleidenschaft in sich und beide sind Tourenführer beim Deutschen Alpenverein. So wundert es nicht, dass es sich bei „Bodensee. Wanderungen für die Seele“ nicht um einen gewöhnlichen Wanderführer handelt, von denen es genügend gibt. Nein, die zwei brachten ihre Gefühle und Erlebnisse in das Buch ein. Sie beschrieben die Wanderungen genauso, wie sie dabei empfunden hatten. Und eben das macht dieses Buch so authentisch. Lesen darin macht Lust auf Wandern in der Natur.

Routen sind selbst erwandert

Alle Wanderrouten wurden individuell geplant und selbst erwandert. Jede für sich hat eine eigene Besonderheit. Die Beschreibungen im Buch sind sehr präzise und detailliert. Dazu gibt es wertvolle und interessante Tipps der Autoren. Die wichtigsten Informationen sind in einem Beistelltext zusammengefasst und selbstverständlich gibt es zu jeder Route eine entsprechende Karte. Und das Wichtigste, in diesem Fall die Seele einer Wanderung, wird von den Autoren in einem kurzen Absatz beschrieben. So weiß jeder bereits zu Beginn einer Wanderung, was einen erwarten kann.

Reinhard Schröter aus Rielasingen-Worblingen hält das Buch in der Hand, das er gemeinsam mit Tatjana Degenhardt geschrieben hat. Bild: Sandra Bossenmaier

Gemacht sind die Wanderungen für alle bewegungsfreudigen Wanderer, die Schwerpunkte liegen beim Entspannen und Seele-baumeln-lassen. Es geht zwar auch mal nach oben, dafür gibt es dann herrliche Panoramen, aber alle Wege sind auch für Untrainierte gut schaffbar. Im Buch werden Wanderungen zwischen 5,5 und 20 Kilometern beschrieben. Die zu bezwingenden Höhenmeter liegen zwischen 30 Metern und 850 Metern. „Die Gehzeiten für die Seele betragen zwischen zwei und sechs Stunden“, erklärt der Autor Reinhard Schröter. Wenn er von Gehzeiten für die Seele spricht, redet er von einem gemütlichen Wandern. Denn genau darum geht es im Buch. Beim Laufen könne man sich entspannen und den Kopf freibekommen und dabei die herrliche Natur genießen.

Jede Wanderung ist besonders

Bei der Frage nach seiner Lieblingswanderung weiß Schröter nur eine Antwort: „Alle!“. Jede der Wanderung hätte etwas ganz Spezielles. Bei der einen werden Kindheitserinnerungen wach, bei einer anderen lernt man viel Geschichtliches über den Dreißigjährigen Krieg. Auch vor der eigenen Haustür gebe es viel zu entdecken.