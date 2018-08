von SK

Die Polizei geht davon aus, dass sich der Diebstahl in der Nacht von Samstag, 25. August, auf Sonntag, 26. August, zwischen 0 Uhr und 3 Uhr ereignet hat. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Das Auto war am Waldrand geparkt, da am Samstagabend auf dem Sportplatz eine Veranstaltung stattgefunden hat, schreibt die Polizei weiter. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Telefon (07731) 888-0, erbeten.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein