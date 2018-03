Rielasingen-Worblingen Die gefährlichen Tücken des Internets

Vertreterin der Kriminalprävention gibt bei Vortrag in Rielasingen Eltern Ratschläge, wie sie ihre Kinder schützen können.

Sich im Internet zu bewegen, kann gefährlich sein. Schnell gerät man dabei mit dem Gesetz in Konflikt. Viktoria Alberti vom Referat Prävention am Polizeipräsidium in Konstanz referierte auf Einladung des Standortmarketingvereines Pro Riwo und der Ten-Brink-Schule über diese Problematik aus Sicht der Polizei. Ihr Wunsch war es, dass die Besucher am Ende der Informationsveranstaltung sensibilisiert sind im Umgang mit dem Internet.

Heutzutage nutzen viele Erwachsene und fast alle Jugendliche das Internet. Wichtig ist dabei, den Kopf mit zu nutzen – dann sei es nicht schlimm, erklärte Alberti. Eltern hätten nicht die Pflicht, ihre Kinder permanent zu überwachen. Aber sie müssten ihre Kinder über die Gefahren im Netz aufklären. Empfehlenswert sei ein gemeinsam geschlossener "Internetvertrag".

Gut verständlich und mit alltäglichen Fallbeispielen brachte Alberti die digitale Welt der Jugendlichen den rund 30 erschienenen Interessierten nahe. Ein spannendes Thema war die Verletzung des Urheberrechts. Sie zeigte auf, wie schnell man dieses verletzt und sich dabei strafbar macht. Nicht ohne weiteres darf man Bilder aus dem Internet verwenden. Sehr kompliziert und umständlich sei der erlaubte Umgang mit solchen Materialien. Doch viele Jugendliche gingen sorglos damit um, schnell werden Bilder oder Videos per Smartphone verteilt oder getauscht. "Bilder sind außer Kontrolle, wenn sie mal versendet wurden. Der Schaden für den Betroffenen ist nie mehr gut zu machen", warnt Alberti davor, Aufnahmen unüberlegt zu versenden.

Besonders von Tauschbörsen für Musik und Videos im Internet rät die Referentin ab. "Solche Tauschbörsen sind der sichere Weg in die Illegalität", warnte sie. Ein Verbreiten von Musik oder Videos auf Tauschbörsen im Internet sei hochgefährlich. Vom Wesen her käme dies einem Diebstahl gleich, denn meist besäße man nicht die Rechte hierfür. Für genauere Infos, empfiehlt Alberti folgende Seiten im Internet: www.klicksafe.de und www.polizei-beratung.de .