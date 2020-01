In der Pfarrei St. Stephan Arlen in Rielasingen-Worblingen waren in den vergangenen Tagen 24 Ministranten und Ministrantinnen als Sternsinger im Rahmen der weltweiten Aktion Dreikönigsingen 2020 unterwegs und brachten den Segen Gottes in jedes Haus.

Mit dem gesammelten Geld werden sie zum Segen für viele Kinder und deren Familien im Libanon. Und der größte Teil der gespendeten Süßigkeiten wird an die Bedürftigen auf dem Jakobushof – der Wohnsitzlosenhilfe in Böhringen – weitergeschenkt.