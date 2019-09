von Sandra Bossenmaier

Über zwanzig Jahre lang war Jutta Gold als Dorfhelferin tätig. Sie unterstützte Familien, wenn es dort zu einem Notfall kam. Wenn die Mutter erkrankte und ausfiel, sprang Jutta Gold ein. Parallel dazu übernahm sie 18 Jahre lang die Einsatzleitung der Dorfhelferinnen-Stationen Rielasingen-Worblingen, Öhningen-Höri und westlicher Hegau auf ehrenamtlicher Basis.

Die Stunden, die sie hierfür zusätzlich zur regulären Arbeit als Dorfhelferin aufbrachte, lassen sich nicht hochrechnen. „Das war sozusagen eine Dauerbereitschaft“, berichtet die lebenserfahrene Jutta Gold mit den markanten kupferfarbenen Haaren.

Fachfrau für Hauswirtschaft

Jutta Gold ist eine Menschenfreundin, eine Frau mit großem Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl sowie einem verlässlichen Bauchgefühl. Und sie hat den Mut, auf dieses Bauchgefühl zu hören. Obendrein ist sie eine Fachfrau in der Hauswirtschaft. Sie weiß, wie man einen Haushalt führt und sich liebevoll und dennoch konsequent um eine Familie kümmert.

All diese Fähigkeiten setzte sie in den vergangenen Jahrzehnten ein. Sie weiß: wenn eine erkrankte Mutter Hilfe von Fremden annimmt, ist im Vorfeld bereits viel passiert. Sonst würde man nicht Fremde in die Familie lassen und wichtige Aufgaben der Dorfhelferin übertragen.

„Mit Essen kann man Kinder locken“

Erstmal hätte die Dorfhelferin die Aufgabe, für die Kinder in der Familie möglichst viel Normalität zu wahren. Das sei nicht immer einfach, wenn die Mutter krank ist. Dann hätte Jutta Gold erst einmal das gekocht, was sich die Kinder zum Essen wünschten. „Mit Essen kann man die Kinder locken“, schmunzelt sie. Dann galt es, die Termine der Kinder einzuhalten, auf deren Bedürfnisse einzugehen und den Haushalt zu versorgen.

Sie hätte jedoch bei der Arbeit immer darauf geachtet, dass die Mutter kein schlechtes Gewissen haben musste, weil diese nicht wie gewohnt für die Familie da sein konnte. Sie versuchte stets, den Müttern die Alltagslast abzunehmen und ihnen eine Chance zum Luftholen zu ermöglichen.

Gerade nach einer schweren Krankheit oder einer schlimmen Diagnose könne der Energiespeicher einer Mutter leer sein. Jutta Gold entwickelte in den vielen Jahren ihrer Arbeit ein feines Gespür für all die verschiedenen Menschen, die sie unterstützte. Dabei empfand sie ihre Arbeit gleichzeitig als spannend und abwechslungsreich.

Beglückende Momente

Alle paar Wochen kam sie in eine neue Familie mit unterschiedlichen Familienstrukturen, Haushaltsführungen und Wertvorstellungen. Dann musste man sich gegenseitig kennen lernen und in die neue Situation einfühlen. Als kommunikativer Mensch, dem die Arbeit mit Menschen Freude bereitet, hatte Jutta Gold fast nie Probleme mit den zu betreuenden Familien.

Wenn sie dann nach ein paar Wochen die Haustür der Einsatzfamilie mit einem guten Gefühl hätte schließen können, sei dies immer ein beglückender Moment gewesen. Dann, wenn klar war: diese Familie kam nun wieder gut ohne fremde Hilfe zurecht.

„Endlich bist Du angekommen“

Gold hatte die Arbeit einer Dorfhelferin auch von der anderen Seite kennen gelernt. Zum ersten Mal, als ihre drei Söhne im Kindergarten- und Grundschulalter waren, und sie zur Erholung in eine Kur musste. Nach ihrer Rückkehr war sie begeistert von der Arbeit der in ihrer Familie eingesetzten Dorfhelferinnen Monika Haas und Monika Beck-Graf. Die beiden Fachfrauen hatten sich in ihrer Abwesenheit perfekt um die Kinder und den Haushalt gekümmert.

Als Jutta Gold, die ursprünglich mal den Beruf der Chemielaborantin erlernt hatte, sich später zur Hauswirtschaftsmeisterin ausbilden ließ, brachte ihre Mutter auf den Punkt, was sie bereits längst geahnt hatte: „Endlich bist du da angekommen, was dir liegt“.

Im wohlverdienten Ruhestand

Nach 18 Jahren Einsatzleitung im Ehrenamt und nach 20 Jahren als Dorfhelferin kann Jutta Gold auf eine bereichernde Tätigkeit zurückblicken. Seit Juli befindet sie sich im wohlverdienten Ruhestand und genießt diese neu gewonnene Zeit.

Vor ihrer Verabschiedung hatte sie noch für ihre Nachfolgerin eine Anstellung in Teilzeit von den Stationsträgern eingefordert. Die Organisation der Einsätze hätte sich in den letzten Jahren stark verändert und wäre nicht mehr ehrenamtlich zu bewältigen gewesen. Jutta Gold hatte sich der Verwaltung, der Organisation, der veränderten Gesetzgebung und der Zusammenarbeit mit den Krankenkassen noch ohne Bezahlung gestellt. Aber ohne die Wandlung dieser Aufgabe in eine sozialversicherungspflichtige Anstellung wollte sie dieses Amt nicht an ihre Nachfolgerin abgeben.

Als Fahrerin im Bürgerbus

Nach wie vor setzt sie sich in verschiedenen Vereinen und als Gemeinderätin für eine gute Entwicklung in der Gemeinde ein. Und so ganz ohne neues Ehrenamt geht es dann doch nicht: Sie unterstützt das Bürgerbus-Projekt 3Rosen in Rielasingen-Worblingen. Bereits in Kürze wird man sie als Fahrerin im Bürgerbus antreffen können.