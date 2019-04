Im Stadtteil Allmendshofen geht es ab 17.30 Uhr im Halbfinale des Südbadischen Fußball-Vereinspokals hoch her. Bei der Partie DJK Donaueschingen gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen geht es um den Einzug ins Finale, dessen Sieger am DFB-Pokal teilnehmen kann. "Holt die roten T-Shirts und die Fan-Schals raus und haut auf die extra gedruckten Klatsch-Pappen, bis die Hände glühen", wirbt der Verein um Unterstützung und zählt auf den starken Einsatz der Anhänger. Als dem 1. FC Rielasingen-Arlen der große Coup gelang und gegen Borussia Dortmund spielen durfte, lockte dies gefühlt den halben Hegau in das mit 24 000 Zuschauern prall gefüllte Freiburger Schwarzwald-Stadion. Zuvor hatten die Hegauer die Bundesstraße zwischen der Baar und Freiburg teils lahm gelegt. Die Donaueschinger wappnen sich und weisen Sonderparkplätze aus. Gut, dass sich dies bis auf die Baar herumgesprochen hat: Besondere Maßnahmen müssen her, wenn der geballte Hegauer Ansturm kommt.

