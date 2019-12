von Sandra Bossenmaier

Sieben Jahre lang war überlegt und geplant worden, bis endlich der beste und wirtschaftlichste Entwurf zur Erweiterung des Pflegezentrums St. Verena fertig war. In Richtung Realisierung des Bauvorhabens ging es vor ein paar Tagen einen großen Schritt vorwärts: in der öffentlichen Gemeinderatssitzung wurde der Bauantrag dafür einstimmig bewilligt.

Ein Spatenstich könnte im Spätsommer erfolgen, freut sich Gisela Meßmer, Leiterin des Pflegezentrums. Wenn alles gut geht, könnte dann der Anbau, in dem 35 zusätzliche Einzelzimmer geschaffen werden, nach 15 bis 19 Monaten Bauzeit stehen und im Anschluss daran nach einem weiteren Jahr die Umbauarbeiten im bestehenden Gebäude abgeschlossen sein.

Bessere Lebensbedingungen

Eine Erweiterung des Pflegezentrums sowie bauliche Veränderungen und Renovierungsmaßnahmen in den bestehenden Gebäuden sind wegen der nun gültigen Heimbauverordnung des Landes Baden-Württemberg nötig. Damit sollen die Lebensbedingungen von Heimbewohnern verbessert werden.

Nach der Festlegung baulicher Standards dürfen beispielsweise nur noch Einzelzimmer zur Verfügung gestellt werden, damit sich Fremde nicht ein Zimmer teilen müssen. Auch werden für die Wohngruppen ein Raumkonzept und die maximal zulässige Belegung mit 15 Personen vorgegeben.

Künftig 121 statt 96 Plätze

Die Heimbauverordung gibt einen Standard vor, der manch eine Einrichtung zum Reduzieren von Plätzen oder gar zur Schließung der gesamten Einrichtung zwang. Im Pflegezentrum St. Verena wird man nach Erweiterung und dem großen Umbau die bisherigen 96 Plätze auf 121 erhöhen können. 25 pflegebedürftige Menschen mehr werden dann hier einen Platz finden. Außerdem sind sechs weitere Kurzzeitpflegeplätze geplant.

Denn der Bedarf ist groß, die Einrichtung ist in der Regel voll belegt, berichtet Gisela Meßmer. So voll, dass eine Warteliste geführt werden muss. Auf dieser Liste stehen Mitbürger aus der Seelsorgeeinheit Aachtal oder enge Familienangehörige von Menschen, die in der Seelsorgeeinheit leben.

Platz für 35 Einzelzimmer

Das bestehende Pflegezentrum soll in westlicher Richtung erweitert werden. Die geplante viergeschossige Erweiterung wird ein Flachdach erhalten und direkt an das bestehende Gebäude angebaut werden. Sie soll 40 Meter lang, 15,80 Meter breit und 12,75 Meter hoch werden und Platz für 35 Einzelzimmer mit eigenen kleinen Badezimmern bieten.

Im Zuge des Anbaus sind am bestehenden Gebäude bauliche Veränderungen und das Errichten einer Fluchttreppe geplant. Laut Gisela Meßmer werden die Erweiterung und die baulichen Veränderungen insgesamt rund 11,5 Millionen Euro kosten. Bezuschusst wird das Bauvorhaben von der Gemeinde Rielasingen-Worblingen mit 2,3 Millionen Euro.