von SK

Bei einer routinemäßigen Brückenuntersuchung wurde festgestellt, dass der Fußgängersteg über die Aach in der Kreuzstraße im Ortsteil Worblingen so starke technische Mängel aufweist, dass er gesperrt werden muss. Das teilt die Gemeinde in einer Pressemitteilung mit. Die nächste Möglichkeit über die Aach zu gelangen, sei der Steg zwischen Riedernstraße und Naturbad. Es werde um Verständnis gebeten.