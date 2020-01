von Sandra Bossenmaier

DRK-Ausbilder Markus Heil hat im Kulturpunkt Arlen den richtigen Umgang mit einem Defibrillator – einem Schockgeber für das Herz – gezeigt. Er erklärte, laut Statistik gebe es in Deutschland 75 000 Herztote jährlich im öffentlichen Raum.

Besser, man komme erst gar nicht in eine Situation, in der man anderen Erste Hilfe leisten müsse. Wenn aber doch, dann sei es wichtig, helfen zu können und keine Angst davor zu haben. Denn die Zeit, die einer leblosen Person, also ohne feststellbare Atmung und ohne Bewusstsein, bis zum Tod bleibe, könne vorbei sein bevor ein herbeigerufener Rettungsdienst eintreffe.

„Defi“ in der Sparkasse Rielasingen

Die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen hatte im vergangenen November einen Defibrillator im jederzeit zugänglichen Kundenbereich der Sparkassen-Filiale Rielasingen installiert. Dieser „Defi“ sei keine Wundermaschine, aber er sei ein sehr schlaues Gerät und könne Leben retten, erklärte Heil bei der Präsentation des Schockgebers.

Die Bürgerstiftung verfolgte mit der Anschaffung des lebensrettenden Geräts den in der Satzung verankerten Punkt der nachhaltigen Förderung des öffentlichen Gesundheits- und Wohlfahrtswesens. Vorstandsvorsitzende Silke Graf war es neben der Installation des Gerätes auch wichtig, die Bevölkerung in der Anwendung zu schulen.

30 Teilnehmer üben mit dem Gerät

Markus Heil präsentierte anhand von Puppen und Übungsgeräten die kinderleichte Bedienung. Im Detail erklärte er wichtige Hilfsmaßnahmen im Notfall. Am wichtigsten: eine Herz-Lungen-Wiederbelebung – wenn vorhanden mit einem automatisierten externen Defibrillator.

Gailingen Training bringt Sicherheit für kleine Patienten Das könnte Sie auch interessieren

Fast ein wenig unscheinbar sah das mitgebrachte Testgerät aus: Ein kleines Kästchen mit zwei Tasten, das deutliche akustische Anweisungen und visuelle Hinweise gab. Und wenn es der Defibrillator befahl, drückte man die Schocktaste. Beherzt konnten die rund 30 Anwesenden den Übungsdefi an einer Puppe testen, um im Notfall keine Angst vor dem Schockgerät zu haben.