Volkmar Brielmann gab einen ausführlichen Rückblick über die Ereignisse des letzten Jahres. Als stellvertretender Vorsitzender musste er kommissarisch das Amt des Vorsitzenden übernehmen, da sich die Vorsitzende beruflich veränderte und weggezogen ist. Der Fraktionsvorsitzende der CDU im Gemeinderat fasste den Wahlkampf im Mai zusammen und analysierte das Wahlergebnis der letzten Gemeinderatswahl. Ziel für die nächste Wahl sei es, dass die CDU den Status der stärksten Fraktion zurückgewinnen wolle.

Sven Schreijäck bei seinem Schlusswort. | Bild: CDU

Brielmann gab außerdem einen Ausblick über die Lage in der Gemeinde. Zum Einen referierte er über die guten Finanzdaten der Gemeinde, zum Anderen über die überraschend starke Unterstützung durch die private Hand in Sachen Wohnungsbau. Auch seien Bauplätze vor allem an Ortsansässige vergeben worden.

Herbert Schuhmacher wird für seine Verdienste geehrt. | Bild: CDU

Die Investitionen seien weiterhin hoch; auch das Vereinsleben würde unterstützt werden. Rudi Caserotto, stellvertretender Bürgermeister, ergänzte, dass in den letzten sechs Jahren über zehn Millionen Euro in Schulen investiert worden wären: „In den Zeitungen und im Fernsehen werden Berichte von zerfallenden Schulen gezeigt. Ich hingegen sage jedem: Geht nach Rielasingen-Worblingen, bei uns ist alles auf dem neuesten Stand!“.

Willi Streit, CDU-Kreisvorsitzender, hält eine Grußrede. | Bild: CDU

Des Weiteren wurde der mangelnde Einsatz im Landtag von Wolfgang Gedeon (AfD) für die Gemeinde gerügt. Dann kam es zur Wahl des Vorstandes. Neuer Vorsitzender wurde Sven Schreijäck, Stellvertreter Volkmar Brielmann und Felix Kunschner. Schriftführer Anton Auer wurde wie der Pressereferent Jonas Kiefer im Amt bestätigt. Als Beisitzer wurden Arthur Brachat, Roswitha Duffner, Erwin Gräble, Werner Haag sowie Holger Marxer gewählt.

Volkmar Brielmann spricht über Situation in der Gemeinde. | Bild: CDU

Vor dem Schlusswort des neuen Vorsitzenden Schreijäck wurden Volkmar Brielmann und Arthur Brachat für ihre langjährige Treue und Mitarbeit in der CDU geehrt. Herbert Schuhmacher, lange Jahre CDU-Vorsitzender, ehemaliger Fraktionssprecher und stellvertretender Bürgermeister, wurde für seine 40-jährige Mitgliedschaft geehrt.