von Sandra Bossenmaier

Zum vierten Mal in Folge wurde der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen das Gütesiegel des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen verliehen. Im Januar dieses Jahres wurde die Urkunde mit dem Gütesiegel, welches bis Ende des Jahres 2022 Gültigkeit hat, offiziell in Stuttgart überreicht.

Ein solches Siegel ist mit einer Qualitätsgarantie gleichzusetzen, welche in regelmäßigen Abständen neu beantragt werden muss. Dabei müssen zehn wichtige Merkmale, die vom Bundesverband Deutscher Stiftungen vorgegeben sind, eingehalten werden, wie beispielsweise Transparenz, bürgerschaftliches Engagement, Unabhängigkeit oder Vielfalt.

2011 von Egon Graf gegründet

„Besonders freut es uns, dass durch diese Auszeichnung geehrt wird, was mein verstorbener Vater Egon Graf angestoßen hat“, freut sich die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung, Silke Graf, die nach dem Tod ihres Vaters seinen Vorsitz übernommen hatte. Egon Graf hatte die Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen mit großem Engagement ins Leben gerufen und bis zu seinem Tod vor zwei Jahren mit Leben gefüllt.

Das Wichtigste an der Arbeit der Bürgerstiftung Rielasingen-Worblingen sei, dass diese breit in der Gemeinde aufgestellt ist, erklärte Silke Graf. Sozusagen von den Bürgern und für die Bürger.

Stiftungskapital von 332.500 Euro

Seit der Gründung im September 2011 setzt die Bürgerstiftung in der Gemeinde gemeinnützige Projekte in vielfältiger Weise um. Ebenfalls wird vor Verleihung der Auszeichnung geprüft, ob die Höhe des Stiftungskapitals und die Anzahl der Stifter sich stetig weiterentwickeln.

Beides entwickelte sich in den letzten Jahren vorbildlich. Mit 90 Gründungsstiftern gestartet, ist diese Zahl zwischenzeitlich auf 196 gestiegen. Auch das Gründungskapital von knapp über 80.000 Euro wuchs zu einem stattlichen Stiftungskapital in Höhe von 332.500 Euro an.

„Die Bürgerstiftung lebt und ist aktiv“, so der stellvertretende Vorsitzende Eckhardt Pfeiffer. Denn mit den Erträgen aus dem Kapital werden soziale Projekte in der Gemeinde Rielasingen-Worblingen realisiert.