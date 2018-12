von Meier-Hilzingen

Für sechs Stunden verwandelte sich am 12.12.2018 zum nunmehr 22. Mal die Hauptstraße in Rielasingens Ortskern zum stimmungsvollen Weihnachtsmarkt. Der adventliche Budenzauber stand erneut hoch in der Publikumsgunst. An den 55 schön geschmückten Ständen waren viele örtliche Vereine und Einrichtungen mit Selbstgebackenem und liebevoll Selbstgebasteltem vertreten. Wir haben die schönsten Bilder zusammengestellt!

