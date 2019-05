von Sandra Bossenmaier

Rielasingen-Worblingen – Es war die Leidenschaft für die Blasmusik von Karl Gnädinger, Franz Zinsmayer, Anton Sauter, Max Möhrle, Jakob Müller, Karl Schoch, Franz Schuler und Johann Müller, die die Männer verband. Alle waren sie Mitglieder eines Gesangschores. Aufgrund ihrer Liebe zur Blasmusik gründeten sie im Jahr 1908 den Musikverein Worblingen.

In der Geschichte des Vereines gibt es gute, aber auch schwierige Zeiten. Eine große Herausforderung war in der Anfangszeit die Finanzierung der benötigten Instrumente. Immerhin kosteten diese 193 Reichsmark. Ohne ein Darlehen des damaligen Rössle-Wirts Konrad Köpfler wäre es wohl nicht gelungen, die Instrumente zu kaufen. Für den ersten Dirigenten des Vereines, Alban Lohner, musste jeder Musiker 20 bis 30 Pfennig pro Musikstunde aus eigener Tasche bezahlen.

Diese Zeiten liegen inzwischen 111 Jahre zurück. Nach den schweren Jahren des Ersten und Zweiten Weltkrieges, in denen das Vereinsleben fast komplett stillstand, ging es immer stetig voran. Aktuell gibt es rund 60 aktive Mitglieder, die noch immer wie die acht Gründer durch die Liebe zur Musik verbunden sind.

Aktiv ist der heute über 80-jährige Karl-Heinz Kissmehl nicht mehr im Verein. Als junger Mann mit 21 Jahren war er in den Musikverein Worblingen eingetreten. Genau an seinem 75. Geburtstag spielte er bei einem Probeabend zum letzten Mal die erste Posaune für seinen Verein. Aus Altersgründen hatte er sich entschlossen, nicht mehr aktiv zu musizieren. Das Talent für die Musik war ihm in die Wiege gelegt worden. Sein Großvater väterlicherseits und auch sein Vater spielten Posaune. Das Talent und die Leidenschaft für die Musik gab Karl-Heinz Kissmehl wiederum weiter an seinen Sohn und seine Enkelkinder. Viel Zeit verbrachte er mit der Musik. Er komponierte Stücke für den Musikverein, die auch heute noch zum Repertoire der Musiker gehören. „Es ist wichtig, miteinander zu musikzieren“, ist er sich sicher. Ebenso sei es wichtig, auch junge Menschen mit dem Vereinsleben und der Musik in die Gesellschaft einzubinden und mit allen gemeinsam eine Zusammengehörigkeit zu pflegen.

Und genau an diesem Punkt setzt die Jugendarbeit im Verein an. Alexander Wagner, Jugendleiter des Vereines, weiß wie wichtig die Jugend für den Verein ist. Musik sei in der Reizüberflutung, der junge Menschen heutzutage ausgesetzt seien, ein wichtiger Ausgleich und ein elementarer Bestandteil für die persönliche Entwicklung. Um auch noch viele weitere Jubiläen feiern zu können, sei man als Verein gezwungen, kreativ und anpassungsfähig zu sein. „Der gesellschaftliche Wandel des digitalen Zeitalters macht auch vor uns Vereinen nicht halt“, berichtet Alexander Wagner. Mit der „Bläserklasse in der Grundschule“ möchte der Musikverein Grundschul- und Kindergartenkinder erreichen und auch die Aufmerksamkeit der Eltern wecken.

Viele Jahre spielte Karl-Heinz Kissmehl Posaune im Musikverein Worblingen. Bild: Sandra Bossenmaier

Karl-Heinz Kissmehl erinnert sich gerne zurück an viele schöne und auch anspruchsvolle Konzerte und Auftritte mit dem Musikverein Worblingen. Musiziert wurde schon auf dem Ku`damm, im Ostberliner Zoo und sogar auf der Waldbühne in Berlin. Kurz nach Mauerfall, im Frühjahr 1990, war man gemeinsam für eine Konzertreise nach Berlin gereist. Mit Maggiprodukten im Gepäck für die Ostberliner Bürger.

Das Hobby verbindet die Mitglieder des Musikvereines Worblingen, das Alter spielt dabei keine Rolle. Man trifft sich regelmäßig, um zu proben und um neue Stücke zu erarbeiten. „Wir sind im Dorf das ganze Jahr über präsent“, berichtet Hans Gertis, der zwölf Jahre lang der erste Vorsitzende des Vereines war. Mit einem großen Fest und ganz viel Blasmusik wird das 111-jährige Bestehen des Musikvereines gefeiert. Die Mitglieder des Vereines freuen sich auf zahlreiche Gäste und eine gute Stimmung an vier Festtagen.