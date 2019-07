von Ingeborg Meier

In direkter Nachbarschaft zum Pflegezentrum St. Verena mit seinem großen Angebot an betreutem Wohnen entstehen in Kürze 36 weitere Wohneinheiten mit Betreuungskonzept. Das notwendige Bebauungsplanverfahren „Gänseweide, 3. Änderung“ für dieses vorhabenbezogene Sondergebiet kommt jetzt auf volle Touren. Bauherr ist die Schweizer Immobilien Service GmbH, Radolfzell. Schweizer ist bereits mit einem weiteren Projekt vor Ort. Im nördlichen Bereich der Gänseweide ist der Bau von 36 regulären Eigentumswohnungen angelaufen. Die Bodenplatte sei bereits fertig betoniert, die Aufzugsschächte ebenfalls, informierte Wolfgang Schweizer den Gemeinderat.

„meVita“ (Mein Leben) heißt die Marke, die hinter dem geplanten Angebot für das betreute Wohnen steht. Betreutes Wohnen Plus, wie Schweizer erklärt: „Das ist die Wohnform, die gerade gefordert ist. Wir sind damit in Baden-Württemberg gerade mit zehn Projekten unterwegs.“

Nachfrage ist bereits jetzt hoch

Erik Schaufelberger vom Architekturbüro Schneck, Leonberg, erläuterte die Planung. Insgesamt soll es in dem vierstöckigen Gebäude plus Dachgeschoss 24 Zweizimmer- und sechs Dreizimmer-Wohnungen geben. Sechs Einzimmer-Einheiten sind für sozial schwächer Gestellte mit Anspruch auf Wohngeld vorgesehen. Darüber hinaus ist eine Wohngemeinschaft für fünf pflegebedürftige Menschen geplant. Das Dachgeschoss ist regulären Eigentumswohnungen vorbehalten. Die Verkaufs- beziehungsweise Reservierungsquote für Wohnungen liege bereits bei 35 Prozent, erläuterte der hochzufriedene Bauherr.

Schallschutzgutachten zeigen die Unbedenklichkeit der Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus. Weil sich dennoch eine Reihe von Gemeinderäten sorgten, ob das nicht zu Problemen mit künftigen Bewohnern führen könnte, erklärte sich Schweizer bereit, Teilungserklärungen zu erarbeiten und Schallschutzfenster einzubauen.