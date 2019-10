Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag im Zeitraum von 15.15 Uhr bis 16.15 Uhr in der Straße „Galgenäcker„ laut Polizei vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen abgestellten Hyundai. Ohne sich um den Sachschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise bitte an das Polizeirevier Singen, (0 77 31) 888-0, in Verbindung zu setzen.

Wissenselement