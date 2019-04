Ein letztes Mal wollen die Aktiven des Vereins zum Erhalt der Eisenbahnstrecke Singen-Etzwilen (VES) die vereinseigenen Schienenvelos zum Museumsbahnhoffest am Samstag, 11. Mai, in Rielasingen-Worblingen aufgleisen. "Wir sind guter Hoffnung, dass wir im nächsten Jahr mit dem Dampfzug bis zum Singener Bahnhof fahren können", blickt VES-Co-Präsident Werner Wocher schon weit in die Zukunft. 2020, so lautet der Plan, soll die Gleislücke am Volksbank-Kreisel nur noch eine historische Episode der traditionsreichen Geschichte der Museumsbahn sein. Die Verhandlungen mit Bundesbahntochter DB-Netze als Betreiberin des Schienennetzes am Singener Bahnhof – für den sogenannten Netzanschlussvertrag – seien am Laufen.

Rielasingen-Worblingen Gleislücke der Museumsbahn nach Rielasingen soll bald geschlossen werden Das könnte Sie auch interessieren

Doch zuvor gilt es am Samstag, 11. Mai, bereits zum achten Mal das Museumsbahnhoffest zu feiern. Rund um den historischen Bahnhof Rielasingen-Arlen organisieren die Veranstalter vom Standortmarketingverein Pro-Riwo und VES einen Erlebnistag zur Eisenbahn-Nostalgie. "Schon um 10.30 Uhr wird die erste Dampfzug-Ankunft erwartet", kündigt Pro-Riwo-Chef Werner Niete an. Danach geht es Zug um Zug im Programm weiter: Gegen 11.10 Uhr wird der erste Zug Richtung Stein am Rhein fahren, kurz danach folgt die offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Ralf Baumert. "Das Fest ist auch Saisonauftakt für unsere Dampfzugfahrten", erklärt Wocher. Weitere Ausfahrten sind jeweils sonntags für den 16. Juni, 8. September und 6. Oktober geplant.

Die Fahrt über die historische Brücke nach Eiffels Konstruktionsprinzipien bei Hemishofen zählt zu den Höhepunkten der Dampfzugfahrten beim Museumsbahnhoffest. | Bild: Veranstalter

Zum Auftakt konnte die historische Lokomotive EB 3/5 Nr. 9 vom Dampflok-Club Herisau für die Fahrten gebucht werden. Fahrscheine sind bereits im Vorverkauf bei der Bücherstube Rielasingen erhältlich. Zum Auftakt beteiligt sich der halbe Ort. Für die Bewirtung sorgen der Angelsportverein, die Flüchtlingshilfe, Fanfarenzug, Fußball- und Tennisclub, die Ten-Brink-Schule und die Hohentwielhansele aus Singen. Auf der Bühne unterhalten Turnverein, Jugendkapelle, die "International Girls" vom Juca60, der Musikverein, die Seniorenkapelle Mühlhausen-Ehingen. "Und besonders freuen wir uns auf das Gastspiel des Musikvereins Freiburger Verkehrs AG, der ebenfalls historisch mit dem Schienenverkehr verknüpft ist", so Mitorganisator Heiko Regitz von der Gemeindeverwaltung. Als weitere Attraktion bieten die Museumsbahnfreunde Ausfahrten mit den vereinseigenen Schienenvelos auf den Gleisen der VES Richtung Singen an.

Frei Verfügbar Nichts mehr verpassen mit der Hegau-Mail: So erhalten Sie kostenlos die Themen ihrer Heimat am Morgen Das könnte Sie auch interessieren

Die Verlosung: Der SÜDKURIER verlost sechs Fahrscheine für Dampfzugfahrten. Wer zwei Karten gewinnen möchte, sollte bis Montag, 29. April, die SÜDKURIER-Nummer (013 79) 37 05 00 41 anrufen, Namen, Adresse und Kennwort "Dampfzug" nennen. Zwei von zehn Tickets für Schienenvelofahrten kann gewinnen, wer die Nummer (013 79) 37 05 00 42 wählt und nennt das Kennwort "Schienenvelo" nennt. Ein Anruf kostet 50 Cent aus dem Festnetz, Mobilpreise sind höher. Die Gewinner werden veröffentlicht und bekommen die Karten zugeschickt.