von SK

Ein Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr auf der Landesstraße 222 zwischen Rielasingen und Gottmadingen, als laut Polizei ein 37-jähriger VW-Fahrer beim Überholen den Daimler-Benz einer 23-jährigen Frau streifte. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Verursacher weiter. Die von der Geschädigten verständigte Polizei konnte kurze Zeit später den gesuchten VW in Gottmadingen auffinden und dessen Fahrer in der Nähe antreffen. Während der Überprüfung stellten die Beamten bei dem 37-jährigen Alkoholgeruch fest. Nachdem der anschließend durchgeführte Alkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille ergab, veranlassten die Polizisten eine Blutentnahme im Krankenhaus. Es stellte sich zudem heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Beim Unfall entstand ein Schaden von 6000 Euro.